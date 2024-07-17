Kuş gribi virüsü 16 ülkede görüldü! Benzeri görülmemiş salgın adım adım yaklaşıyor

17 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:41

2010 yıllarında kümes hayvanlarında tespit edilen kuş gribi H5N1 artık insanlara bulaşıyor.

DSÖ kaynaklarında hayvan virüsü olarak geçen kuş gribi geçtiğimiz yıl ineklerde tespit edildi.

Bu yılın başında ise ineklerin sütünde tespit edilen kuş gribi 16 ülkeye yayıldı.

KUŞ GRİBİ VİRÜSÜ 16 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ!

ABD bilim insanlarının yaptığı araştırmada kuş gibi virüsünün tam 16 ülkeye yayıldığını duyurdu.

Kümes virüsü olan kuş gribi önce memeli hayvanlarda akabinde de sütlerde tespit edildi.

Finlandiya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere tam 16 Avrupa Ülkesinde kuş gribi virüsüne rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Colorado artan vaka sayılarının endişe verici olduğunu ifade etti.

Virüsün genetik diziniminin mutasyona uğraması sonrası yaşanan hızla yayılan kuş gribi, işçilerde boğaz ağrısı öksürük, mide bulantısı, göz yaşarması ve titremelere yol açtı.

KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ

Hatta ileri seviyesinde ise göz iltihaplanması nedeniyle işçiler, görme kaybıyla karşı karşıya kaldı.

2022 yılında ilk kez Amerika'da insanda tespit edilen kuş gribinin ortalama 2026-2035 yılları arasında tüm ülkelerde görüleceği Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanıtlandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tarım Bakanlıklarıyla ortak olarak harekete geçti.

16 ülkede kırmızı alarm seviyesine gelen kuş gribi vakalarında ilk olarak kümes hayvancılığı ile uğraşan işçilere aşılar yapıldı.

Ancak aşılar kapsamında bile vaka sayılarının artmasındaki en büyük temel yumurta ve sütlere de virüsün olması endişe verdi.

Eyaletlerde sağlık kontrolü yapan ekipler, izledikleri vakaların çoğunun çiftçilerde olmasının altında yatan başka nedenlerin olabileceği de vurgulandı.

KUŞ GRİBİ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Kuş gribi, Türkiye'de henüz tespit edilmedi. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir resmi açıklama yapmamasına rağmen uzmanlar Avrupa'ya seyahat eden vatandaşların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle tüketilen süt ve süt ürünlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar en ufak belirti de en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gidilmesi test yapıldıktan sonra seyahat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.