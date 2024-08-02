Maden suyu ile öneriliyor, faydaları saymakla bitmiyor! Avrupa'dan Çin'e yayılan lezzet karadut özünün faydaları

02 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:05

Batı Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan bir coğrafyada yetişen karadut meyvesinden elde edilen karadut özünün her yaş grubunda tüketilmesi gerektiği dile getirildi. Uzman isimler özellikle bağışıklık sistemine iyi geldiğini belirtti.

Karadut özünün yaz aylarında tercih edilmesinin sebebinin hem doğal hem de çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğunun altını çizen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, ağız yaralarına iyi geldiğini ve bolca C vitamini içerdiğini söyledi. Çebiç, maden suyuyla içmeyi önerdiğini söyleyerek, "Çünkü sade maden suyunu içemeyen birçok kişi var. Hem maden suyuna güzel bir tat katıyor, hem içilebilir kıvamını artırıyor hem de çocuklar bunu severek tüketiyor. Gazlı içecekler yerine karadut özünün tercih edilmesi kişinin sağlığı açısından çok daha faydalıdır" dedi.

MADEN SUYU ÖNERİSİ

Maden suyunun tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Çebiç, "Maden suyunu genel anlamda 6 yaş ve üzeri çocuklar, yaşlılar içebilirler, kemikleri geliştirir. Maden suyuyla birlikte içilmesi kemik gelişimi açısından çok faydalıdır. Yaşlılarda beyin sağlığı, kalp sağlığı, kalp tıkanıklığı, bununla birlikte romatizma, bel fıtığı, boyun fıtığı olan birçok yaşlımız var. Maden suyu içerdiği magnezyum ve kalsiyum açısından kemik sağlığına çok faydalıdır. Yaşlılarımızın tüketmesinde en ufak bir zarara yol açmaz, aksine fayda sağlar. Yani bu kişiye zarar veren bir ürün değildir. Doğal, katkı maddesi içermeyen, tamamıyla saf ve bitkisel bir üründür" şeklinde konuştu.

YAŞLILAR İÇİN 1 SU BARDAĞI

Hazırlanan karadut şurubunun tüketim ölçülerini anlatan Çebiç, "Günde en fazla bir su bardağı kadar içilmesi normaldir. 2 ila 3 su bardağı içen kişilerde de herhangi bir sıkıntıya yol açmaz. Ama 'her şeyin azı karar, çoğu zarar' felsefesinde fazla tüketilmemesini öneririz. Yaşlılarda özellikle 1 su bardağı kadar yeterli olur. Genç arkadaşlarımızda 2 ila 3 su bardağı kadar içilmesi kişinin vücuduna zindelik verir ve özellikle çok güzel ödem attırıcı bir içecektir" diye konuştu.