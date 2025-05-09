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 | Emir Yücel

Masa başı çalışanlar dikkat! 'Geri dönülemez hastalıklar sizi bekliyor'

Masa başında uzun saatler çalışmak, bilgisayar ve telefon karşısında geçirilen zaman, geri dönülemeyen hastalıklara yol açıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlar Berk; Yanlış duruşun boyun, sırt ve omuz ağrılarını tetiklediğini belirterek, geciken tedavilerin kalıcı hasarlara yol açacağını ifade etti.

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Masa başı çalışanlar dikkat! 'Geri dönülemez hastalıklar sizi bekliyor'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:46

Günümüzde birçok kişi farkında olmadan uzun süre masa başında, bilgisayar ekranı karşısında ya da cep telefonu veya tablet ile vakit geçiriyor. Bu sırada hem sırt hem de özellikle boyun pozisyonunun yanlış duruşu, sırt, boyun ve omuz ağrılarına yol açabiliyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlar Berk, boyun fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Masa başı çalışanlar dikkat! 'Geri dönülemez hastalıklar sizi bekliyor'


Boyun fıtığının tanımını yapan Prof. Dr. Berk, "Boyun fıtığı, boyundaki omurgalar arasındaki disk dediğimiz destek dokusunun yaşlanması ve elastikiyetini kaybetmesi sonrası geriye ve yanlara doğru yer değiştirmesi, boyundaki sinir kökleri ve/veya omurilik üzerine baskı yapması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur" dedi.

Masa başı çalışanlar dikkat! 'Geri dönülemez hastalıklar sizi bekliyor'

'TEDAVİ EDİLMEZSE GERİ DÖNÜLEMEZ KALICI HASTALIKLARA YOL AÇAR!'

Boyun fıtığı olan kişilerin baş, boyun, kol, el, omuz ve sırt ağrısı, bu bölgelerde uyuşma, yanma, karıncalanma hissi ve güçsüzlük gibi şikayetler ile doktora başvurduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Çağlar Berk, "Boyun fıtığı teşhisinde MR görüntülemesi, EMG denilen sinir ileti testleri ve klinik muayene çok önemlidir.

Masa başı çalışanlar dikkat! 'Geri dönülemez hastalıklar sizi bekliyor'

Her boyun fıtığı cerrahi tedavi gerektirmese de, tedavi planlamasında mutlaka konunun uzmanı bir beyin ve sinir cerrahından görüş almakta yarar vardır. Gereken tedavinin gecikmesi geri dönülmez kalıcı hasarlara yol açabilmektedir" diye konuştu.

Masa başı çalışanlar dikkat! 'Geri dönülemez hastalıklar sizi bekliyor'

BOYUN FITIĞININ TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

Boyun fıtığının cerrahi tedavisinde teknolojik yöntemlerden yararlanıldığını söyleyen Prof. Dr. Berk, "Son teknoloji ürünü servikal disk protezi uygulamaları ile hem boyun fıtığından etkilenen seviye doğal hareketi korunarak tedavi edilebiliyor hem de komşu seviyelerde ameliyat sonrası olabilecek bozulma riski en aza indirilebiliyor. Geleneksel yöntemle yapılan boyun fıtığı ameliyatlarında ise ameliyat yapılan yere komşu olan disklerde her yıl için ortalama yüzde 3'lük bir yeni boyun fıtığı riski ortaya çıkabiliyor.

Masa başı çalışanlar dikkat! 'Geri dönülemez hastalıklar sizi bekliyor'

Özellikle genç ve orta yaşlı hastalar için bu oran beklenen yaşam süresi de göz önüne alındığında ömür boyunca yüzde 100'ün üzerine çıkıyor. Bu nedenle boyun fıtığı ameliyatı gereken hastalar için servikal disk protezi uygulaması bizim öncelikle tercih ettiğimiz yöntem oluyor, bir yeri tedavi ederken başka bir yere zarar vermeden, etkin ve kalıcı şifa sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#Boyun Fıtığı
#Boyun Ağrısı
#Omuz Ağrısı
#Sırt Ağrısı
#Yanlış Duruş
#Cerrahi Tedavi
#Disk Protezi
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#Ofis Sağlığı
#Sağlık
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