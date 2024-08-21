Maymun çiçeği Asya'ya sıçradı! Tayvan'da 403 kişide virüs çıktı 

21 Ağustos 2024 18:16 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 18:23

Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün olmadığı Bakan Memişoğlu tarafından açıklandı

Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün olmadığı Bakan Memişoğlu tarafından açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika kıtasında görülen ve maymun çiçeği olarak bilinen mpox virüsü nedeniyle geçtiğimiz hafta acil durumu ilan edilirken virüs Asya Kıtası'nda da yayılmaya devam ediyor. Bugün Tayvan'da 4 kişide daha virüs tespit edildi.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, 13-19 Ağustos'ta yapılan testlerde 4 yeni vaka daha tespit edildi.

VAKALAR GENÇLERDE GÖRÜLÜYOR

Tespit edilen vakaların 20 ila 40 yaşları arasında görüldüğü ifade edildi. Tayvan'da tespit edilen vakaların sayısı böylelikle 403'e ulaştı.

Vakalardan 381'inin yerel kaynaklı, 22'sinin yurt dışı kaynakları olduğu ifade edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Mpox virüsü, genellikle fareler ve sincaplar gibi kemirgenler veya bu virüse maruz kalmış kişilerle temas yoluyla bulaşmaktadır. Virüsün neden olduğu deri lezyonlarına temas etmek, bu lezyonların bulaştığı giysi, çarşaf, havlu gibi eşyaları kullanmak ve enfekte bireylerin vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşın başlıca yolları arasında yer alır.

Enfeksiyonun ilk belirtileri, virüsle temastan yaklaşık 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkabilmektedir. Mpox virüsü genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişme, halsizlik, üşüme, titreme ve su çiçeğine benzer cilt kabarcıkları gibi semptomlara neden olur.

Hastalığın özel bir tedavisi bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlarla destekleyici tedavi uygulanmaktadır. Vakaların çoğu hastalığı hafif atlatmakta ve birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılında, ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili endişeler nedeniyle bu hastalığın adını "maymun çiçeği"nden "mpox" olarak değiştirdi.