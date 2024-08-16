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Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılıyor! Pakistan'da da görüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:47
Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılıyor! Pakistan&#039;da da görüldü

Dünya, yeniden küresel bir salgınla karşı karşıya. DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü giderek yayılıyor. Dün Avrupa'da ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından endişe verici bir haber de Pakistan'dan geldi. Yetkililer, üç hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” dedi.

Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılıyor! Pakistan'da da görüldü - 1. Resim

AVRUPA'YA DA SIÇRADI

Koronavirüs salgınının izleri hala devam ederken, yeni salgın paniği giderek yayılmaya başladı. 

 Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde patlak veren maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı, dün İsveç'de ilk vaka görüldü. 

Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılıyor! Pakistan'da da görüldü - 2. Resim

KORKUTUCU HABER GELDİ

Bugün ise korkutucu bir haber Pakistan'dan geldi.

 Hayber Pahtunhva eyaleti sağlık departmanı  üç hastada maymun çiçeği (mpox) virüsü tespit edildiğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılıyor! Pakistan'da da görüldü - 3. Resim

Departman, enfeksiyonun hastalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiklerinde tespit edildiğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılıyor! Pakistan'da da görüldü - 4. Resim

Pakistan'da daha önce de maymun çiçeği vakaları görülmüştü ve hastalarda hangi varyantın tespit edildiği hemen belli olmamıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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