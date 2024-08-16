Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılıyor! Pakistan'da da görüldü

16 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:47

Semptomları benzeyen su çiçeği ile maymun çiçeği arasındaki farklar ve benzerlikler

Semptomları benzeyen su çiçeği ile maymun çiçeği arasındaki farklar ve benzerlikler

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” dedi.

AVRUPA'YA DA SIÇRADI

Koronavirüs salgınının izleri hala devam ederken, yeni salgın paniği giderek yayılmaya başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde patlak veren maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı, dün İsveç'de ilk vaka görüldü.

KORKUTUCU HABER GELDİ

Bugün ise korkutucu bir haber Pakistan'dan geldi.

Hayber Pahtunhva eyaleti sağlık departmanı üç hastada maymun çiçeği (mpox) virüsü tespit edildiğini söyledi.

Departman, enfeksiyonun hastalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiklerinde tespit edildiğini söyledi.

Pakistan'da daha önce de maymun çiçeği vakaları görülmüştü ve hastalarda hangi varyantın tespit edildiği hemen belli olmamıştı.