Mide balonu yasaklandı mı? Tartışılan durdurma kararına Sağlık Bakanlığı açıklık getirdi

07 Ocak 2025 17:45 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:59

Obezite rahatsızlığı olanların kilo vermek için başvurduğu yöntemlerden biri olan mide balonu ameliyatının yasaklandığı öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı basındaki bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek konuya açıklık getirdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2 Ocak 2025 tarihinde yaptığı duyuruyla bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının geçici olarak piyasadan kaldırıldığını açıkladı. Fazla kiloları tehlikeli seviyeye gelerek obezite hastası olanların tercih ettiği bu ameliyatta kullanılan cihazlardan biriyle ilgili karar ilan edildi. Bazı medya kuruluşlarının mide balonu uygulamasının tamamen yasaklandığı iddiasını ortaya atması sonrası Sağlık Bakanlığı bunun sadece bir firmaya ait olduğu belirtildi.

FRANSA​'DAN AVRUPA GENELİNE YASAK TALEBİ

Fransa’nın, mide balonu sisteminin uygunsuz koşullarda uygulanması sonucu hastalarda risk oluşturduğu gerekçesiyle ürünü yasakladığı ve bu yasağın Avrupa genelinde uygulanması için AB Komisyonu’na başvuruda bulunduğu öğrenildi. Fransa’nın girişimi, mide balonu kullanımındaki olası sağlık risklerini gündeme taşırken, AB ülkelerinden gelecek kararı bekleyen Türkiye de tedbiren ürüne yönelik uygulamaları askıya aldı.

TÜRKİYE'DE UYGULAMA DURDURULDU

TİTCK, AB Komisyonu’nun kararı netleşene kadar Türkiye’de mide balonu sisteminin uygulanmasını durdurdu.

Açıklama şu şekilde:

"TİTCK 02 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır. Fransa, söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda risk yaratabildiği görüşünden hareketle bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkesinde uygulanmasını yasaklamış, ürünün tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurmuştur. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur"