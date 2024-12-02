Türkiye artık kırmızı işaretli! Amerika ile yarışıyoruz

02 Aralık 2024 00:53 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 01:10

Türkiye'de halk için tehlike zilleri çalıyor. Artık sayılar yüzde 30’a ulaşan ülkemiz ABD ile yarışır hale geldi. Uzmanlar artık ciddi önlemler alınması konusunda uyararak alarm zillerinin çaldığını ifade etti.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, Antalya’da düzenlenen 41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kongresi'nde yaptığı açıklamada, obezitenin sadece kilo fazlalığı değil, dünya genelinde salgın boyutuna ulaşmış ciddi bir hastalık olduğunu vurguladı. Türkiye​'de obezite​ sıklığının, ABD​ ile benzer seviyelere ulaştığını belirten Cindoruk, ülke genelinde toplumun yüzde 30'unun obez olduğuna dikkat çekti. Obezitenin estetik bir kaygıdan öte, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve çeşitli kanser türleri gibi pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını ifade etti.

TÜRKİYE KIRMIZI İŞARETLİ

Obezitenin dünya genelinde hızla arttığını ve salgın boyutuna geldiğini vurgulayan Cindoruk,"Obezite kilo sorunu değil bir hastalıktır. Dünyada gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler dahil hepsinde büyük bir sorundur. Türkiye obezite sıklığı konusunda maalesef Amerika ile yarışır hale geldi, oranlar neredeyse birbirine yakın. Obezite riskini gösteren haritalandırmaya göre, Amerika da biz de kırmızı işaretliyiz. Verilere göre, toplumumuzun yüzde 30'u obez."diye konuştu.



Cindoruk, obezitenin nedenleri arasında genetik yatkınlık, yanlış beslenme, hareketsizlik, stres ve hormonal dengesizliklerin bulunduğunu belirtti. Obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabileceğini söyledi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik ise inflamatuar bağırsak hastalıklarının artışına dikkat çekerek, çevresel toksinler, işlenmiş gıdalar ve mikroplastiklerin hastalığın tetikleyicileri arasında olduğunu vurguladı.

Çelik, modern yaşam tarzının bağışıklık sisteminin dengesini bozduğunu ve inflamatuar bağırsak hastalıklarının oluşumunda genetik yatkınlığı olan bireylerde bu dengenin bozulmasının etkili olduğunu ifade etti. Karın ağrısı, kronik ishal, kanlı dışkılama ve kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalıkların, tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.