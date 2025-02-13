Minacan hemşire domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetmişti! Uzmanından çok önemli uyarı! 'Tüm dengeleri bozuyor'

Geçtiğimiz günlerde Amasya'da soğuk algınlığı şikâyetiyle görev yaptığı hastanede tedavi gören ve "domuz gribi" nedeniyle hayatını kaybeden 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek'in ailesini ve yakınlarını hüzne boğmuştu. Genç hemşirenin hayatını kaybetmesinin ardından bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu anda grip salgınının devam ettiğine, en çok da H1N1 denilen halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlandığına dikkat çekerek, özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini belirtti.

"BÜTÜN DENGELERİ BOZUYOR"

Özlü, "Maalesef şu anda grip salgını devam ediyor. Ve en çok da H1N1 dediğimiz halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlıyoruz. Hakikaten bazen çok ağır seyrediyor. Önceden sağlıklı kişilerde de ağır seyredenler var. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda çok daha ağır seyrediyor ve hastaneye yatışlar gerekiyor. Acil başvurular çok arttı. Hastalar kalp yetmezliği, KOAH alevlenmeleri, astım atağı ile geliyorlar. Bütün dengeleri bozuyor. Böbrek yetmezliği ya da şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarda bir dengesizlik, alevlenme oluyor. Nefes darlığı, hırıltı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Hastalar 'ateş, üşüme, titreme, halsizlik, kırgınlık, yaygın kas eklem ağrıları, kemiklerim ağrıyor, sırt ağrısı oluyor, nefes darlığı oluyor' şeklinde ifade ediyorlar. Bütün bu sıkıntılarla epeyce hastamız şu anda var. Hem yatarak tedavi gören hem ayakta, acilde görüp değerlendirdiğimiz hastalarımız var" dedi.

UZMANINDAN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Domuz gribinin ölüme neden olmasının en üzücü tarafı olduğunu kaydeden Özlü, "Çok dikkat etmek lazım. Covid'den kalma olarak artık bulaşma şeklini biliyoruz. O açıdan yoğun kalabalık, iyi havalandırılmayan ortamlarda çok bulunmamak lazım. Hasta olan kişilere çok yaklaşmamak lazım. El hijyenine, temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olan risk grubundaki kişilerin, bağışıklığı baskılanmış olanların daha da kendilerini korumalarında fayda var. Hasta olan kişilerin de topluma karışmaması, eğer karışması gerekiyorsa maske takmalarını tavsiye ediyorum. Şu sıralar ülkede en çok H1N1, diğer virüsler de var, onlara bağlı hastalıklarla karşı karşıyayız. Maalesef ölüm olması da en üzücü tarafı" diye konuştu. Hastalardan alınan örneklerde domuz gribine çok rastlandığına dikkat çeken Özlü, "Sağlık Bakanlığı'nın verilerini takip ediyoruz. Son haftalarda Türkiye'den alınan örneklerde domuz gribine çok rastlanıyordu. Aşağı yukarı en sık rastlanan virüs. Sadece domuz gribi değil, influenza A, yanında influenza B de var, rhinovirüsler var, RSV var, diğer korona virüsleri var. Diğer virüsler daha az miktarda var ama şu anda en çok gördüğümüz H1N1, yani halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüs. Vakaları daha çok buna bağlı görüyoruz. Özellikle risk gruplarında ağır seyredebiliyor, uzun sürebiliyor" şeklinde konuştu.