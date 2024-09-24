Mpox virüsünün yeni varyantı Hindistan'da tespit edildi

24 Eylül 2024 20:26 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 20:34

Hindistan, Afrika'da mpox virüsünün daha bulaşıcı bir varyantının ülkede bir kişide görüldüğünü açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mpox virüsünün bu daha bulaşıcı Clade I varyantı nedeniyle Ağustos ayında küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

BBC'deki habere göre Hint kamu sağlığı yetkilileri, virüsün daha bulaşıcı olan Clade I varyantının, yakın zaman önce Dubai​'den Kerala​'ya dönen 38 yaşında bir erkekte tespit edildiğini belirtti.

Hindistan daha önce bulaşıcılığı daha az olan Clade 2 varyantından 30'dan fazla vaka bildirmişti.

Maymun çiçeği Afrika dışında ilk kez İsveç'te görülmüş, ardından Tayland ve Pakistan'da da vakalar bildirilmişti.

Çin, önlem olarak gelecek altı ay boyunca mpox vakalarının görüldüğü bölgelerden ülkeye gelen insanları ve malları takip edecek adımlar atacağını açıklamıştı.

Buna göre, salgın yaşanan bölgelerden ülkeye gelen yolcuların semptom gösteren kişilerle temas edip etmediklerini ve kendilerinde semptom olup olmadığını beyan etmeleri gerekecek, bu bölgelerden gelen araçlar, konteynerler ve mallar ise dezenfekte edilecek.