Maymun çiçeği aşısı Ankara'dan çıktı! Türkiye'nin keşfettiği virüse karşı geliştirildi

18 Eylül 2024 08:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 08:25

Bilim insanları daha önce Türk bilim insanları tarafından keşfedilen bir virüs geliştirilen bir aşının tek dozunun maymun çiçeği enfeksiyonunu önleyebildiğini tespit etti. Aşının isminde Ankara ifadesi geçiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2022'de uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan edilen maymun çiçeği​ salgını ile ilgili bu kez veren bir gelişme yaşandı. Yapılan bir araştırmaya göre, daha önce geliştirilmiş mevcut bir aşının tek dozu maymun çiçeği (Mpox) virüsüne karşı koruma sağlayabiliyor.

İSMİNDE "ANKARA" İBARESİ VAR

Sciencealert'te yar alan habere göre, Kanada’da yapılan söz konusu gözlemsel çalışmada, Ankara Türk Aşı Enstitüsü tarafından keşfedilen bir vanhşi virüs türüne karşı geliştirilen tek doz MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic) aşısının maymun çiçeğini önlemede yüzde 58 oranında etkili olduğu tespit edildi. Ontario Halk Sağlığı ve Toronto Üniversitesi'nden Dr. Christine Navarro’nun liderliğindeki ekip, çalışmadan elde edilen verilerin acil durumlarda önemli çözümler sunabileceğini belirtti.

6 BİNİ AŞKIN KİŞİYLE TEST EDİLDİ

Araştırmada, aşı olan 3 bin 204 erkek, aşı olmamış diğer 3 bin 204 erkekle karşılaştırıldı. Çalışma sürecinde, aşı olan grupta 21 maymun çiçeği vakası görülürken, aşısız grupta 50 vaka tespit edildi.

Aşılamadan sonraki ilk 14 gün içinde enfeksiyon oranında bir düşüş görülmedi, bu durum bağışıklık yanıtının gelişmesi için zaman gerektiği şeklinde yorumlandı. Kanada’da iki doz halinde uygulanan bu aşının daha fazla yaygınlaştırılması ve risk altındaki topluluklara erişiminin sağlanması gerektiği belirtildi.