Nestlé'den acil toplatma kararı: Bebek mamalarında "ölümcül toksin" şüphesi

Gıda devi Nestlé, SMA bebek mamalarının bazı versiyonlarında mide bulantısı, kusma ve hatta ölüme yol açabilen tehlikeli bir toksin bulunma ihtimali üzerine küresel çapta toplatma kararı aldığını duyurdu. Tespit edilen maddenin, aşırı durumlarda ölüme sebebiyet verebileceği belirtiliyor. Yapılan incelemeler sonucunda belirlenen ürünlerin bebeklerin tüketimi için güvenli olmadığı ortaya çıktı.

ISIYA DAYANIKLI VE YOK EDİLEMİYOR

Nestlé tarafından paylaşılan bilgilere göre, toplatılan ürünlerde potansiyel olarak "cereulide" adı verilen tehlikeli bir madde yer alabilir. Bacillus cereus bakterisinin belirli türleri tarafından üretilen toksin, gıda zehirlenme sine benzer belirtilerin hızla ortaya çıkmasına neden oluyor.

Gıda Standartları Ajansı (FSA), tespit edilen toksinin ısıya karşı son derece dirençli olduğu konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Yani mamayı hazırlarken suyu kaynatmak veya ısıtmak, tehlikeli maddeyi yok etmek için ne yazık ki yeterli olmuyor.

TOPLATILAN BEBEK MAMALARININ İSİMLERİ

Şirket yetkilileri, şimdiye kadar ilgili ürünlerle bağlantılı doğrulanmış bir hastalık raporu bulunmadığını ancak geri çağırma kararının "tedbir" amacıyla alındığını vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bebeklerin güvenliği ve sağlığı mutlak önceliğimizdir. Anne babalara, bakıcılara ve müşterilerimize yaşattığımız endişe ve rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz."

Geri çağırma bildiriminde ebeveynlere net bir çağrı da yapıldı: "Elinizde bu ürünler varsa, bebeğinize kesinlikle yedirmeyin."