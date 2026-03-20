Obeziteye çare pitonların kanından çıktı! Zayıflama ilaçlarına güçlü bir alternatif olabilir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tek bir öğünde devasa avları yutarak aylarca aç kalabilen piton yılanlarının, obezite tedavisine katkı sağlayabileceği ortaya çıktı. The Independent'in haberine göre, Nature Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada Stanford Üniversitesi ile Colorado Boulder Üniversitesi'nden uzmanlar, yılanların beslenme sonrasında yaşadığı fizyolojik değişimleri mercek altına aldı.
Doğada kendi ağırlıklarının yüzde 100'üne yakın avları tek seferde mideye indiren pitonların metabolizması, sindirime yardımcı olmak amacıyla yemekten hemen sonra 4 bin kat hızlanıyor. Kalpleri ise yüzde 25 oranında büyüyor. Ardından 12 ila 18 ay boyunca hiçbir gıda tüketmeden, üstelik sağlıklarından hiçbir şey kaybetmeden yaşamlarına devam edebiliyorlar.
Bilim insanları, 28 gün boyunca aç bırakılan 1,5-2,5 kilogram ağırlığındaki genç pitonlara vücut kütlelerinin yüzde 25'i kadar yiyecek vererek kan değerlerindeki değişimi inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, yemekten sonraki birkaç saat içinde yılanların kanında seviyesi 1.000 kattan fazla artan "pTOS" isimli bir molekül tespit edildi.
Bağırsak bakterileri tarafından üretilen pTOS molekülü, insan idrarında da düşük seviyelerde bulunuyor. Keşfedilen molekül obez fareler üzerinde denendiğinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Farelerin iştahı hızla kapanırken, 28 günlük süreçte vücut ağırlıklarının yüzde 9'unu kaybettikleri gözlemlendi. Enerji harcamasında veya organ boyutlarında ise olumsuz bir değişim yaşanmadı.
Yeni iştah kesici pTOS molekülü, popüler zayıflama ilaçlarından tamamen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Mevcut ilaçlar midenin boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissi yapıyor. Ancak mide bulantısı, kabızlık ve ağrı gibi ciddi yan etkileri var. Oysa pTOS molekülü, doğrudan beynin iştahı düzenleyen hipotalamus bölgesini hedef alıyor.
Colorado Boulder Üniversitesi'nden Biyolog Prof. Leslie Leinwand, elde edilen başarıyı "GLP-1 ilaçlarının yan etkilerini taşımadan farelerde çalışan bir iştah kesici keşfettik" sözleriyle özetledi. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Jonathan Long ise "Elbette bizler yılan değiliz. Fakat hayvanları inceleyerek insan metabolizmasını etkileyen yolları bulabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte klinik uygulamalar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.