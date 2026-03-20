Sağlık
Obeziteye çare pitonların kanından çıktı! Zayıflama ilaçlarına güçlü bir alternatif olabilir

Bilim insanları, piton yılanlarının kanında pTOS adı verilen yeni bir molekül keşfetti. Molekülün obez farelerde iştahı keserek 28 günde yüzde 9 oranında kilo kaybı sağladığı kanıtlandı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 16:36

Tek bir öğünde devasa avları yutarak aylarca aç kalabilen yılanlarının, obezite tedavisine katkı sağlayabileceği ortaya çıktı. The Independent'in haberine göre, Nature Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada Stanford Üniversitesi ile Colorado Boulder Üniversitesi'nden uzmanlar, yılanların beslenme sonrasında yaşadığı fizyolojik değişimleri mercek altına aldı.

Obeziteye çare pitonların kanından çıktı! Zayıflama ilaçlarına güçlü bir alternatif olabilir

HABERİN ÖZETİ

Obeziteye çare pitonların kanından çıktı! Zayıflama ilaçlarına güçlü bir alternatif olabilir

Piton yılanlarının devasa avları yutabilmelerini sağlayan ve beslenme sonrası fizyolojik değişimlerine odaklanan bir araştırma, obezite tedavisinde yeni bir molekül olan pTOS'un potansiyelini ortaya koydu.
Piton yılanları, tek seferde kendi ağırlıklarının yaklaşık %100'üne yakın avları yutabilir ve bu sonrasında metabolizmaları 4.000 kat hızlanıp kalpleri %25 büyür.
Bu yılanların sindirim sürecinde bağırsak bakterileri tarafından üretilen ve insan idrarında da bulunan pTOS isimli bir molekülün kan seviyesi yemekten sonra bin kattan fazla artar.
Obez fareler üzerinde denenen pTOS molekülü, farelerin iştahını keserek 28 günde vücut ağırlıklarının %9'unu kaybetmelerini sağladı.
pTOS molekülü, mide boşalmasını yavaşlatan mevcut ilaçlardan farklı olarak doğrudan beynin hipotalamus bölgesini hedef alarak çalışır ve daha güvenli olabileceği düşünülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Doğada kendi ağırlıklarının yüzde 100'üne yakın avları tek seferde mideye indiren pitonların metabolizması, sindirime yardımcı olmak amacıyla yemekten hemen sonra 4 bin kat hızlanıyor. Kalpleri ise yüzde 25 oranında büyüyor. Ardından 12 ila 18 ay boyunca hiçbir gıda tüketmeden, üstelik sağlıklarından hiçbir şey kaybetmeden yaşamlarına devam edebiliyorlar.

Obeziteye çare pitonların kanından çıktı! Zayıflama ilaçlarına güçlü bir alternatif olabilir

KİLO KAYBINDA PTOS ETKİSİ

Bilim insanları, 28 gün boyunca aç bırakılan 1,5-2,5 kilogram ağırlığındaki genç pitonlara vücut kütlelerinin yüzde 25'i kadar yiyecek vererek kan değerlerindeki değişimi inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, yemekten sonraki birkaç saat içinde yılanların kanında seviyesi 1.000 kattan fazla artan "pTOS" isimli bir molekül tespit edildi.

Bağırsak bakterileri tarafından üretilen pTOS molekülü, insan idrarında da düşük seviyelerde bulunuyor. Keşfedilen molekül obez fareler üzerinde denendiğinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Farelerin iştahı hızla kapanırken, 28 günlük süreçte vücut ağırlıklarının yüzde 9'unu kaybettikleri gözlemlendi. Enerji harcamasında veya organ boyutlarında ise olumsuz bir değişim yaşanmadı.

Obeziteye çare pitonların kanından çıktı! Zayıflama ilaçlarına güçlü bir alternatif olabilir

MEVCUT ZAYIFLAMA İLAÇLARINDAN DAHA GÜVENLİ OLABİLİR

Yeni iştah kesici pTOS molekülü, popüler zayıflama ilaçlarından tamamen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Mevcut ilaçlar midenin boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissi yapıyor. Ancak mide bulantısı, kabızlık ve ağrı gibi ciddi yan etkileri var. Oysa pTOS molekülü, doğrudan beynin iştahı düzenleyen hipotalamus bölgesini hedef alıyor.

Colorado Boulder Üniversitesi'nden Biyolog Prof. Leslie Leinwand, elde edilen başarıyı "GLP-1 ilaçlarının yan etkilerini taşımadan farelerde çalışan bir iştah kesici keşfettik" sözleriyle özetledi. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Jonathan Long ise "Elbette bizler yılan değiliz. Fakat hayvanları inceleyerek insan metabolizmasını etkileyen yolları bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte klinik uygulamalar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzmanından uyarı: Bayramda ani ve ağır beslenme sindirimi zorluyor
Uzman isimden metabolik şok uyarısı: Ramazan sonrası aman dikkat!
