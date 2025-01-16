Öfke, nefret, kavga, şiddet... En sinirli kan grubu belli oldu

16 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:34

Kan grubu kişilik testleri son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Yapılan testlerde öfke düzeyleri ile kan grubu arasındaki ilişki oldukça dikkat çekiyor. Araştırma sonucunda en sinirli kan grubu belli oldu.

Son yıllarda kan grupları üzerine yapılan araştırmaların sayısında belirgin bir artış var. Bunlar arasında en dikkat çekici çalışmalardan biri ise Japonya’da yapıldı. Tokeji Furukawa adında bir araştırma psikoloğu 1920'lerin sonlarına doğru, "Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma" adlı bir makale yayınladı. 2013 yılında bu makaleyle ilgili en önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Furukawa, çalışmasında deneklerine 11 sorudan oluşan bir anket uygulayarak onların kendi kişiliklerini değerlendirmelerini istemiş. Bu anket sonucunda; katılımcıların kan gruplarıyla anlamlı bir ilişki gösterdiği tespit edildi.

BAZI KAN GRUPLARI DAHA DİRENÇLİ

Araştırmalara göre; bazı kan grupları belirli sağlık sorunlarına veya stres faktörlerine karşı daha dirençli. Bu bireylerin yoğun baskı altında öfke ve tahammülsüzlük gibi duygusal tepkiler gösterebildiği ve rekabetçi ortamlarda bu tepkilerin daha da artarak kişilerarası ilişkilere olumsuz yansıyabileceği ifade edildi.

EN SİNİRLİ KAN GRUBU BELLİ OLDU

Özellikle B kan grubuna sahip bireylerin öfkeye daha yatkın oldukları ve stresli ortamlarda daha agresif tepkiler verdikleri tespit edildi. Bu kişilerin stres faktörlerine karşı diğer kan gruplarına kıyasla daha hassas oldukları ve bu durumun duygusal tepkilerini doğrudan etkilediği görüldü. Ayrıca çevresel değişimlere hızla tepki verebilmeleri, onların duygusal dalgalanmalar yaşama olasılıklarını artırmaktadır.