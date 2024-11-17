Öksürük ve hapşırık krizi girdi, soluğu hastanede aldı! Doktorların söyledikleri karşısında şoke oldu

17 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:59

Antalya'daki seyahatten döndükten sonra öksürük ve hapşırma krizleri yaşayan 45 yaşındaki Ömer Can, hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerde akciğer ile kalbi arasında bir kist olduğu öğrenen 45 yaşındaki adam, büyük bir şok yaşadı.

Öksürük neden olur, nasıl geçer? Balgamlı ve kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük neden olur, nasıl geçer? Balgamlı ve kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Antalya​'da yat kaptanı 45 yaşındaki Ömer Can, uzun bir seyahat sonrası omzunda ağrı hissetmeye başladı ve sık sık öksürük ile hapşırma krizleri geçirince grip olduğunu düşündü. Ancak nefes almakta zorlanınca Şanlıurfa'nın Akçakale​ ilçesindeki hastane acil servisine başvurdu. Burada çekilen tomografisinde, akciğer ve kalbi arasında bir kist olabileceği şüphesi ortaya çıktı. Çevresindekilerin önerisiyle daha kapsamlı inceleme için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Can’da yaklaşık 2 santimetrelik bir kist tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Can, Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yöntemiyle yaklaşık 10 dakikalık bir operasyon geçirdi. Göğüs Cerrahisi bölümünde ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirilen bu ameliyatın ardından Ömer Can sağlığına kavuştu ve ertesi gün taburcu edildi.

KİSTİ CİĞERDEN KALBE SIÇRAMAK ÜZEREDEYDİ

Yaşadıklarını anlatan Ömer Can şu ifadeleri kullandı:

“Uzun bir seyahate çıktım. Seyahat dönüşü soğuk algınlığı gibi bir şey oldu. Omuzumdan bir ağrı başladı ve nefes alırken, öksürürken, hapşırırken nefesim kesiliyordu. Hastane aciline gittim, kist olduğunu söylediler ve burada Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni önerdiler. Kistin ciğerden kalbe sıçramak üzere olduğunu söylediler. Hemen ameliyata alındım ve 1 günde sağlığıma kavuştum. Ben komple göğüs kısmımın açılacağını sanıyordum ve açıkçası korkmuştum. Küçük bir noktadan girildi ve bu kadar hızlı taburcu olacağını düşünmüyordum. Hocalarımdan Allah razı olsun"

OPERASYON 10 DAKİKA SÜRDÜ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muharrem Özkaya, Ömer Can'ın çekilen tomografisinde, akciğerin altında kalbin yanında perikardiyal kisti bulunduğunu ve VATS yöntemiyle iki delikten girerek kisti aldıklarını anlattı. Normalde bu tarz ameliyatlarda göğüs tüpü kullanıldığını aktaran Özkaya, “Hastanın en büyük sıkıntısı bu tüpten dolayı. Şiddetli ağrıları olur ve taburculuğu uzar. Biz göğüs tüpü takmadan ameliyattan çıktık, operasyon 10 dakika sürdü ve bugün taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.