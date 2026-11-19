Aç karnına Omega 3 almak ise bazı kişilerde mide rahatsızlığına, bulantıya, balık tadında geğirmeye veya hazımsızlığa neden olabiliyor. Bu nedenle takviyeyi kahvaltı ya da akşam yemeği gibi ana öğünlerle birlikte almak daha uygun bir tercih olabilir.

• Ciltte kuruluk ve pullanma

• Saçlarda kuruluk ve kırılma

• Gözlerde kuruluk

• Konsantrasyon güçlüğü

• Bazı kişilerde ruh hâli değişiklikleri

• Yetersiz beslenmeye bağlı genel sağlık sorunları

Omega 3 eksikliğinde görülebilecek belirtiler bu şekilde oluyor.

OMEGA 3 EKSİKLİĞİ HANGİ TESTLE BELİRLENİR?

Omega 3 düzeyini değerlendirmek için kan örneği üzerinden yağ asidi analizleri yapılabiliyor. Bu incelemelerde kandaki Omega 3 yağ asitlerinin, özellikle EPA ve DHA düzeylerinin değerlendirilmesi mümkün olabiliyor.

Bununla birlikte, herkeste eksikliği kesin olarak tanımlayan ve bütün sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirilmiş evrensel bir Omega 3 sınır değeri bulunmuyor.

NIH'nin sağlık profesyonellerine yönelik bilgilendirmesinde de EPA ve DHA için işlevsel sağlık sonuçlarının bozulduğunu gösteren kesin bir eşik değer belirlenmediği ifade ediliyor.

Doktor, kişinin beslenme alışkanlıklarını, mevcut sağlık durumunu, kullandığı ilaçları ve şikâyetlerini birlikte değerlendirerek gerekli testlere karar verebilir.

Özellikle uzun süre balık ve diğer Omega 3 kaynaklarını tüketmeyen, bağırsaklarında emilim problemi bulunan veya özel beslenme düzeni uygulayan kişilerin değerlendirilmesi önem taşıyor.

OMEGA 3 HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Omega 3 ihtiyacını karşılamak için ilk tercih dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni olmalı.

Somon, sardalya, uskumru, ringa balığı ve diğer yağlı balıklar EPA ve DHA bakımından önemli kaynaklar arasında yer alıyor.

Bitkisel kaynaklar arasında ise ceviz, keten tohumu, chia tohumu, soya yağı ve kanola yağı bulunuyor. Bu besinlerde ağırlıklı olarak ALA adı verilen Omega 3 türü bulunuyor.

ALA vücutta EPA ve DHA'ya dönüştürülebiliyor ancak bu dönüşüm oldukça sınırlı gerçekleşiyor.

Bu nedenle bitkisel kaynaklarla deniz ürünlerinin sağladığı Omega 3 türleri birbirinin tamamen aynı alternatifi olarak değerlendirilmemeli.

OMEGA 3 TAKVİYESİ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Omega 3 takviyelerinin gereksiz yere yüksek dozda kullanılması doğru değil.

Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların, düzenli ilaç tedavisi görenlerin ve ameliyat hazırlığında olanların takviye kullanmadan önce doktorlarına danışması gerekiyor.

Yüksek doz Omega 3 kullanımı kanama riski ve bazı kişilerde kalp ritim bozukluğu riskinde artışla ilişkilendirilebiliyor.

Ayrıca mide yanması, bulantı, ishal ve ağızda hoş olmayan tat gibi yan etkiler görülebiliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinem Özbay Özyılmaz, Omega 3 takviyelerinin uygun olmayan kişilerde ve yüksek dozlarda kullanılmasının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Takviyelerin bulantı, kusma ve ishal gibi yan etkilere neden olabileceğini ifade eden Özyılmaz, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Omega 3 takviyelerinin kanama riskini artırabileceğine dikkat çeken Özyılmaz, kronik hastalığı bulunan kişilerin takviye kullanmadan önce mutlaka doktor görüşü alması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca Omega 3 ihtiyacının öncelikle beslenme yoluyla karşılanmasını öneren uzman, Amerikan Kalp Cemiyeti'nin haftada en az iki kez balık tüketilmesi yönündeki tavsiyesini hatırlatıyor.



