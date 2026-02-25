Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Ramazan Ayı’nda oruç tutarken açlık süresinin uzun olması ve uyku düzeninin de değişmesiyle baş ağrıları meydana gelir. Özellikle de oruç sırasında tutan baş ağrıları, bütün günü adeta yoğun baş ağrısıyla zaman geçirirler. Bizde sizin için oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm olan damla yağıyla yapabileceklerinizi araştırdık. İşte detaylar…

ORUÇ SIRASINDA TUTAN BAŞ AĞRISINA HIZLI ÇÖZÜM!

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle kimi insan da ortaya çıkan oruç sırasında tutan baş ağrıları, gün boyunca insanları zorlamaya devam ediyor. Ramazan’da oruç tutarken açlık süresinin uzun olması, uyku düzenin değişmesi gibi nedenler hali hazır da migrenli insanların baş ağrılarını tetiklerken normal kişilerinde baş ağrısına neden olabilir.

Oruçluyken uzun süreli açlıklarla birlikte sıvı alımının olmaması, kan şekerindeki bozulmalara da neden olabiliyor. Hücrelerin temel ihtiyaçlarının kısıtlı olması baş ağrılarına neden olur. Özellikle de migrenli hastaları en çok etkileyen bu durum, diğer insanları da tetikler.

Sıvı alımının azalması, baş ağrısına yol açan önemli faktörlerden biridir. Çünkü Ramazan’la birlikte iftarda daha ağırlıklı besin alımı fazla olurken su tüketimi neredeyse az oluyor. Tüm bunlara ek olarak açlık susuzluk, uykusuzluk gibi nedenlerde oruç tutan kişilerde baş ağrısına neden olur.

Gün içerisinde meydana gelen yoğun tempo, sürekli bir şekilde bilgisayar başında oturmak, gürültülü ortamlar, kapalı ortamlar gibi durumlar baş ağrısına yol açan faktörler arasında yer alır. İftar saatine biraz kafanızı dinlemelisiniz. Stresi de azaltarak baş ağrınıza yardımcı olabilirsiniz.

Karanlık sessiz bir yerde dinlenmek, sahurda ve iftarda yeterli ve dengeli beslenmek, ayriyeten su tüketimini de doğru olanda yapmak, yorucu aktivitelerden uzak kalmak, nefes ve gevşeme gibi rahatlatıcı egzersizler yapmak, açık hava da zaman geçirmek baş ağrısına iyi gelebilecek ya da baş ağrısının oluşmasına olanak vermeyecek.

BİR DAMLA NANE YAĞI

Baş ağrısına en iyi çözüm ise bir nane yağıyla yapılan ufak masajlardır. Eğer iftar saatine kadar baş ağrınız dayanılamayacak bir noktaya ulaştığıysa bu konuda yapmanız gereken tek şey baş parmakla işaret parmağı arasında kalan yere nane yağıyla masaj yapmaktır.

Bir damla nane yağının etkisi baş ağrısını alırken yapılan masaj sizlere rahatlama sağlayacaktır. Üstelik yapımı saniyeleri alırken etkisi uzun süreli sizinle beraber olur. Nane yağıyla yapılan masaj, gün boyu sizin canınızı yakan baş ağrısını defedecek.

Nane yağının faydalar neler?

Nane yağı kaslardaki gerilmeyi yatıştırarak, baş ağrısına ve eklem ağrısına oldukça iyi gelir. Solunduğunda ise sinüs yollarını açarak rahat nefes almayı sağlar. Solunum yollarının rahatlamasıyla da belli başlı baş ağrılarına oldukça iyi gelir.

Nane yağının faydaları ise şöyledir;