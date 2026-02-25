Menü Kapat
 Arzu Akçay

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Ramazan’da hemen hemen herkesin ortak sorunları arasında yer alan baş ağrısı oruç sırasında, insanları oldukça zorluyor. Uzun süren açlıkla beraber, vücuda alınan su miktarının da azlığı baş ağrısına neden oluyor. Bizde sizin için baş ağrısına hızlı bir çözüm olan nane yağıyla yapabileceklerinizi araştırdık. İşte detaylar…

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı
Fatimatüzzehra Maslak
25.02.2026
25.02.2026
Ramazan Ayı’nda oruç tutarken açlık süresinin uzun olması ve uyku düzeninin de değişmesiyle baş ağrıları meydana gelir. Özellikle de oruç sırasında tutan baş ağrıları, bütün günü adeta yoğun baş ağrısıyla zaman geçirirler. Bizde sizin için oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm olan damla yağıyla yapabileceklerinizi araştırdık. İşte detaylar…

ORUÇ SIRASINDA TUTAN BAŞ AĞRISINA HIZLI ÇÖZÜM!

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle kimi insan da ortaya çıkan oruç sırasında tutan baş ağrıları, gün boyunca insanları zorlamaya devam ediyor. Ramazan’da oruç tutarken açlık süresinin uzun olması, uyku düzenin değişmesi gibi nedenler hali hazır da migrenli insanların baş ağrılarını tetiklerken normal kişilerinde baş ağrısına neden olabilir.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Oruçluyken uzun süreli açlıklarla birlikte sıvı alımının olmaması, kan şekerindeki bozulmalara da neden olabiliyor. Hücrelerin temel ihtiyaçlarının kısıtlı olması baş ağrılarına neden olur. Özellikle de migrenli hastaları en çok etkileyen bu durum, diğer insanları da tetikler.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Sıvı alımının azalması, baş ağrısına yol açan önemli faktörlerden biridir. Çünkü Ramazan’la birlikte iftarda daha ağırlıklı besin alımı fazla olurken su tüketimi neredeyse az oluyor. Tüm bunlara ek olarak açlık susuzluk, uykusuzluk gibi nedenlerde oruç tutan kişilerde baş ağrısına neden olur.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Gün içerisinde meydana gelen yoğun tempo, sürekli bir şekilde bilgisayar başında oturmak, gürültülü ortamlar, kapalı ortamlar gibi durumlar baş ağrısına yol açan faktörler arasında yer alır. İftar saatine biraz kafanızı dinlemelisiniz. Stresi de azaltarak baş ağrınıza yardımcı olabilirsiniz.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Karanlık sessiz bir yerde dinlenmek, sahurda ve iftarda yeterli ve dengeli beslenmek, ayriyeten su tüketimini de doğru olanda yapmak, yorucu aktivitelerden uzak kalmak, nefes ve gevşeme gibi rahatlatıcı egzersizler yapmak, açık hava da zaman geçirmek baş ağrısına iyi gelebilecek ya da baş ağrısının oluşmasına olanak vermeyecek.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

BİR DAMLA NANE YAĞI

Baş ağrısına en iyi çözüm ise bir nane yağıyla yapılan ufak masajlardır. Eğer iftar saatine kadar baş ağrınız dayanılamayacak bir noktaya ulaştığıysa bu konuda yapmanız gereken tek şey baş parmakla işaret parmağı arasında kalan yere nane yağıyla masaj yapmaktır.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Bir damla nane yağının etkisi baş ağrısını alırken yapılan masaj sizlere rahatlama sağlayacaktır. Üstelik yapımı saniyeleri alırken etkisi uzun süreli sizinle beraber olur. Nane yağıyla yapılan masaj, gün boyu sizin canınızı yakan baş ağrısını defedecek.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Nane yağının faydalar neler?

Nane yağı kaslardaki gerilmeyi yatıştırarak, baş ağrısına ve eklem ağrısına oldukça iyi gelir. Solunduğunda ise sinüs yollarını açarak rahat nefes almayı sağlar. Solunum yollarının rahatlamasıyla da belli başlı baş ağrılarına oldukça iyi gelir.

Oruç sırasında tutan baş ağrısına hızlı çözüm! Bir damla nane yağı

Nane yağının faydaları ise şöyledir;

  • Sindirimi rahatlatır,
  • Mide bulantısına iyi gelir,
  • Öksürük ve boğaz ağrısına oldukça iyi gelir,
  • Baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrılarını yatıştırır,
  • Nefesi tazelerken, ağız sağlığını korumaya yardımcı olur,
  • Cilt problemlerini gidermeye yardım eder,
  • Mevsimsel alerjilerin iyileşmesinde büyük destek olur.
Ramazan'da spor yapılır mı? Uzmanı açıkladı
#migren
#doğal çözümler
#Nane Yağı
#Ramazan Baş Ağrısı
#Oruçta Baş Ağrısı
#Sağlık
