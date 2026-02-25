Ramazan'da spor yapılır mı? Uzmanı açıkladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Konca, Ramazan ayında sağlıklı bireyler için spor yapmanın mümkün olduğunu belirterek, bu süreçte hedefin maksimum performans değil, mevcut formu ve kas kütlesini korumak olması gerektiğini vurguladı.

YÜKSEK ŞİDDETLİ ANTRENMANLAR PERFORMANSI DÜŞÜRÜR

Konca, oruç tutarken gün içerisinde yüksek şiddetli antrenmanların performans düşüşüne neden olabileceğini ifade ederek, iftar öncesindeki 30-60 dakikalık sürede hafif tempolu yürüyüş, koşu, pilates ve yoga gibi egzersizlerin tercih edilebileceğini söyledi. Daha yoğun antrenmanların ise iftardan yaklaşık 2 saat sonra yapılmasının daha verimli olacağını belirtti.

DENGE ÖNEM TAŞIYOR

Kas kaybının önlenmesi için iftar ve sahurda yeterli protein alınması gerektiğine dikkat çeken Konca sahurda kompleks karbonhidratların, iftarda ise karbonhidrat-protein dengesinin önem taşıdığını ifade etti. Konca, Ramazan süresince spor yapan bireylerin performans artışı yerine koruyucu ve dengeli bir antrenman planı uygulamalarının daha sağlıklı olacağını sözlerine ekledi.