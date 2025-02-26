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 | Murat Makas

Oruç tutmak vücutta neleri değiştiriyor? İşte orucun sağlığımıza faydaları

Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları hakkında çeşitli bilgiler veriliyor. Uzman isimler oruç esnasında vücutta oluşan hareketlerden bahsetti. Oruç tutmanın özellikle gıdaları enerjiye dönüştürdüğü belirtiliyor. İşte oruç tutmanın faydaları...

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Oruç tutmak vücutta neleri değiştiriyor? İşte orucun sağlığımıza faydaları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 14:47

Ramazan ayı öncesi oruç tutmanın faydaları hakkında çeşitli bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Uzmanlar oruç tutmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Özellikle vücutta iltihabın azaldığı ve kanser hücrelerinin yayılma hızının kesildiği belirtiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın sağlığa faydaları hakkında açıklamalarda bulundu.

ORUÇ TUTMAK VÜCUTTA NELERİ ETKİLİYOR?

Ramazan'ın iki yönde sağlığa faydalı olduğunun bilimse olarak ispatlandığına değinen Uzm. Dr. Akyol, "Birincisi sindirim sistemi ve fiziki katkıları, diğeri ise insan psikolojisine olan faydalarıdır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılır. Depolanan yağların yakılmasıyla birlikte sağlıklı zayıflama gerçekleşir. Ancak bu, sahur ve iftarda az kalorili beslenmekle olur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırmalar oruç ve insülin sağlığı ilişkisini ortaya koymaktadır. Araştırmalar oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı üzerine uyarılar gönderdiğini göstermiştir, bu durum da insülin sağlığına olumlu etki etmektedir" şeklinde konuştu.

ORUÇ TUTMAK GIDALARI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Oruç tutmanın sindirim sistemine de fayda sağladığını söyleyen Uzm. Dr. Akyol, "Oruç tutmak sindirim sisteminin dinlenmesini sağlayarak, daha sağlıklı kalori yakmaya destek olur. Sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde özellikle oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yıkımına ciddi katkıda bulunur. Düzenli şekilde oruç tutmak, metabolizma sağlığına faydalı olduğu gibi, sağlıklı bağırsak fonksiyona da katkı sağlar. Az yemek ömür uzatır, çok yaşamayı sağlar. Yapılan bilimsel araştırmalar bazı kültürlerde yapılan diyetlerin ömrü uzattığını ortaya koymaktadır" dedi.

ORUÇ TUTMANIN VÜCUDA FAYDASI NEDİR?

Oruç tutmanın vücudumuzu yenilediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Akyol, "Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlar. Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabilir. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirir, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır. Bilimsel araştırmalar, hayvanların doğada hasta olduklarında yemeyi azalttıklarını ve dinlendiklerini ortaya koymaktadır. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirerek, birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi, bazı hastalıkların tedavisini hızlandırır. Oruç vücudun genel temizliğine ciddi anlamda faydalıdır. Sindirim sisteminin temizlenmesi, dolaylı olarak bütün sistemin temizlenmesini sağlar. Karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerin temizlenmesiyle de cilt yenilenir" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Vücut oruca kaç günde alışır?
8 - 15. gün: Vücut oruca alışıyor Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu söylüyor. "Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor." "Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor.
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#Ramazan Sayfası
#Sağlık
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