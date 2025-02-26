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Editor
 | Baran Aksoy

Ramazan'a sayılı günler kala uzmanından kritik uyarı! Vücut dengesi için çok önemli

Ramazan'a sayılı günler kalan diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, oruç tutacak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Yağlı ve kızartılmış gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Demirciler, bunun yerine protein ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

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Ramazan'a sayılı günler kala uzmanından kritik uyarı! Vücut dengesi için çok önemli
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 10:47

Ramazan'a sayılı günler kala oruç tutacak vatandaşlara uzmanlardan uyarı gelmeye devam ediyor. Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, protein açısından zengin besinler arasında et, tavuk, balık, köfte, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve haftada iki kez tüketilmesi tavsiye edilen kuru baklagillerin yer aldığını belirtti.

Ramazan boyunca bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesinin hem tokluk süresini uzatacağını hem de vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayacağını aktaran Demirciler, iftar sırasında yemeklerin hızlı tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"VÜCUT DENGESİNİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ..."

Çorba içildikten sonra 15 dakika beklemenin beyne tokluk sinyallerinin iletilmesine yardımcı olacağını ve böylece porsiyon kontrolünün daha kolay sağlanabileceğini belirten Demirci, gün boyunca susuz kalan vücudun iftardan sonra yeterli miktarda su alması gerektiğini hatırlattı. Demirciler, yatana kadar yaklaşık 2 litre su tüketmenin vücut dengesinin korunmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.

İFTARDAN SON 45 DAKİKA DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ ÖNEMLİ

Ramazan boyunca metabolizmanın yavaşladığını ve bunun önüne geçmek için hareketin önemli olduğunu söyleyen Demirciler, iftardan 40-45 dakika sonra düzenli yürüyüş yapmanın sindirimi kolaylaştırdığını ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ifade etti.

"SAHUR İÇİN PROTEİN KAYNAKLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Demirciler, "Özellikle kızartmalar, fazla yağda pişmiş besin grupları yerine daha çok sebzeli fırın yemekleri, az yağlı sulu yemekleri tüketmeye özen gösterelim. Sahur için de yine protein kaynakları çok önemlidir. Yumurta ve peynir bağırsaklarımız için tam tahıllı ekmekler, tok tutma özelliği açısından ceviz beslenmemizde yer alırsa çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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#Ramazan Sayfası
#Sağlık
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