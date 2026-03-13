Oytun Erbaş’tan zayıflama iğneleri hakkında çarpıcı açıklama! “Piyasası patlayacak”

Ünlü Türk tıp profesörü Oytun Erbaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Haber'in İçinden programına konuk oldu. Sağlık alanında yaptığı araştırmalar ve çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haber'in İçinden programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla zayıflama iğnelerinin geleceğine ışık tuttu. Obeziteyle mücadelede çığır açan zayıflama iğnelerinin geleceğini açıklayan Oytun Erbaş, zayıflama iğnelerinin piyasayı patlatacağını da duyurdu. İşte Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan zayıflama iğneleri hakkında dikkat çeken açıklamalar…

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haber'in İçinden programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla zayıflama iğnelerinin geleceğine ışık tuttu. Erbaş'a göre, şu an Hollywood yıldızları gibi isimlerin yüksek maliyetlerle erişebildiği bu iğneler, patent sürelerinin dolmasıyla birlikte önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye dahil tüm dünyada çok daha uygun fiyatlarla ve yaygın bir şekilde erişilebilir hale gelecek. Bu durum, obeziteyle mücadelede yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM: ZAYIFLAMA İĞNELERİ

Dünya genelinde en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite, birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Özellikle son yıllarda zayıflama arzusu, Hollywood yıldızlarından sıradan vatandaşlara kadar geniş bir kesimi etkisi altına almış durumda. Ünlü oyuncu Margot Robbie gibi isimlerin de kullanmasıyla popülerliği artan zayıflama iğneleri, şu anda Türkiye'de 18 bin ila 30 bin TL arasında değişen fiyatlarla "el altından" satılıyor. Bu yüksek maliyetler, ürünün geniş kitlelere ulaşmasını engelliyor.

Prof. Dr. Erbaş, bu iğnelere ilk olarak parası olan Hollywood yıldızlarının erişebildiğini belirtirken, mevcut durumda sadece dört markanın piyasada olduğunu vurguladı. Ancak bu durumun yakın gelecekte köklü bir değişime uğrayacağını ifade etti.

PATENT SÜRESİ BİTİYOR: FİYATLAR NASIL DÜŞECEK?

Zayıflama iğnelerinin piyasasını derinden etkileyecek en önemli faktör, patent sürelerinin dolması. Oytun Erbaş'ın açıklamalarına göre, bu ilaçların patent hakkı 5 yıl sonra sona eriyor ve bu sürenin 3 yılı zaten geride kaldı. Yani önümüzdeki 2 yıl içinde patent koruması kalkacak. Bu durum, daha önce iktidarsızlık haplarında (mavi haplar) yaşanan sürece benzer bir etki oluşturacak.

Patent süresinin bitmesiyle birlikte, Hintli ilaç firmaları devreye girecek. Prof. Erbaş, "Hintliler bunu duman attırırlar" diyerek, fason üretimle çok sayıda markanın piyasaya gireceğini ve fiyatların dramatik bir şekilde düşeceğini öngördü. Şu anki 4 marka sayısının, 2 yıl sonra 50'ye kadar çıkabileceğini belirtti.

TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN GELECEK SENARYOSU

Patent haklarının kalkması ve Hintli firmaların devreye girmesiyle zayıflama iğneleri, Türkiye dahil tüm dünyada çok daha uygun fiyatlarla ve kolayca erişilebilir hale gelecek. Bu durum, obeziteyle mücadelede bir devrim niteliği taşıyacak. Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu gelişmenin toplumsal estetik algısını bile değiştirebileceğini iddia etti.

Erbaş, gelecekteki "eş modelinin" kemikleri çıkık, yani çok zayıf bir vücut tipine dönüşeceğini öngörerek, "Bakın buradan duyuruyorum. Gelecekteki eş modeliniz bu olacak. Çünkü patent haklarının bitmesiyle beraber Hintliler bunu duman attırırlar" ifadelerini kullandı. Bu öngörü, zayıflama iğnelerinin sadece sağlık değil, sosyal ve kültürel etkilerinin de olabileceğine işaret ediyor.