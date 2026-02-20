Ramazan ayının başlamasıyla birlikte uzman isimlerden, oruç tutan vatandaşlara peş peşe uyarılar ve tavsiyeler gelmeye devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ Oytun Erbaş'tan gündem olacak sözler! "Ramazan ayı ömrü yüzde 5 uzatır" Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi ve vücudun dinlendirilmesinin insan ömrünü yüzde 5 uzatabileceğini belirtti. Hafif bir sahur ve hafif bir iftarın vücudun dinlenmesini sağladığı ifade edildi. Günde 1 ya da 2 öğün beslenmenin vücut için sağlıklı olduğu vurgulandı.

TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Haberin İçinden programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, ramazan ayı için vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

"HAFİF BİR SAHUR HAFİF BİR İFTAR VÜCUDU DİNLENDİRİR"

Günde 1 ya da 2 öğün beslenmenin vücut için gerçekten sağlıklı olduğunun altını çizen Erbaş, "Hafif bir sahur hafif bir iftar vücudunuzun dinlenmesini sağlar" dedi.

"ÖMRÜ YÜZDE 5 UZATIR"

Erbaş, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi ve vücudun dinlenmesini sağlamak insan ömründe yüzde 5'lik bir uzama yapacağını söyledi.