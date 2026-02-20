Menü Kapat
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

Oytun Erbaş'tan gündem olacak sözler! "Ramazan ayı ömrü yüzde 5 uzatır"

Yaptığı açıklamalarla her defasında dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Hafif bir sahurun ve hafif bir iftarın vücudu dinlendirdiğini belirten Erbaş, "Ramazan eğer doğru değerlendirilirse insan ömründe yüzde 5'lik bir uzama yapar" dedi.

Baran Aksoy
20.02.2026
20.02.2026
ayının başlamasıyla birlikte uzman isimlerden, oruç tutan vatandaşlara peş peşe uyarılar ve tavsiyeler gelmeye devam ediyor.

Oytun Erbaş'tan gündem olacak sözler! "Ramazan ayı ömrü yüzde 5 uzatır"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi ve vücudun dinlendirilmesinin insan ömrünü yüzde 5 uzatabileceğini belirtti.
Hafif bir sahur ve hafif bir iftarın vücudun dinlenmesini sağladığı ifade edildi.
Günde 1 ya da 2 öğün beslenmenin vücut için sağlıklı olduğu vurgulandı.
TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Haberin İçinden programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, ramazan ayı için vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Oytun Erbaş'tan gündem olacak sözler! "Ramazan ayı ömrü yüzde 5 uzatır"

"HAFİF BİR HAFİF BİR VÜCUDU DİNLENDİRİR"

Günde 1 ya da 2 öğün beslenmenin vücut için gerçekten sağlıklı olduğunun altını çizen Erbaş, "Hafif bir sahur hafif bir iftar vücudunuzun dinlenmesini sağlar" dedi.

Oytun Erbaş'tan gündem olacak sözler! "Ramazan ayı ömrü yüzde 5 uzatır"

"ÖMRÜ YÜZDE 5 UZATIR"

Erbaş, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi ve vücudun dinlenmesini sağlamak insan ömründe yüzde 5'lik bir uzama yapacağını söyledi.

Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Uzman isimden 5 dakika uyarısı
Ramazan ayında dikkat! Uzman isim uyardı: Mide sorunlarına yol açabilir
#Sağlık
#beslenme
#ramazan
#sahur
#iftar
#Gündem
