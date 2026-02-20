Oytun Erbaş'tan gündem olacak sözler! "Ramazan ayı ömrü yüzde 5 uzatır"

Kategoriler
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte uzman isimlerden, oruç tutan vatandaşlara peş peşe uyarılar ve tavsiyeler gelmeye devam ediyor.
TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Haberin İçinden programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, ramazan ayı için vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.
"HAFİF BİR SAHUR HAFİF BİR İFTAR VÜCUDU DİNLENDİRİR"
Günde 1 ya da 2 öğün beslenmenin vücut için gerçekten sağlıklı olduğunun altını çizen Erbaş, "Hafif bir sahur hafif bir iftar vücudunuzun dinlenmesini sağlar" dedi.
Erbaş, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi ve vücudun dinlenmesini sağlamak insan ömründe yüzde 5'lik bir uzama yapacağını söyledi.