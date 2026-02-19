Menü Kapat
Sağlık
Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı

Diyetisyen Selcan Bahadır, ramazan ayında sağlıklı beslenmeye ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı. Bahadır, Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade etti. Sağlıklı bir oruç süreci için dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve yeterli sıvı tüketiminin temel kural olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı
Manisa Şehir Hastanesi Diyetisyeni Selcan Bahadır, ramazan ayında sağlıklı beslenmeye yönelik bilgilendirmeler yaptı. Bahadır, en büyük hatanın ani ve aşırı yemek tüketimi olduğunu belirterek, sahurun atlanmaması ve iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı.

Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı

"SAHUR ATLANMAMALI"

Sahurun gün içerisinde kan şekerinin dengeli seyretmesi ve enerjinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Bahadır, "Sahurda protein ağırlıklı besinler, tam tahıllar ve lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu, şekerli, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bu tür besinler gün içinde susuzluğu artırır" dedi.

Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı

"ORUÇ SU İLE AÇILMALI"

İftarın su ile açılması gerektiğini belirten Bahadır, ardından çorba ile devam edilmesini ve kontrollü şekilde ana yemeğe geçilmesini önerdi. İftarda en sık yapılan hatanın ani ve aşırı miktarda yemek tüketimi olduğuna dikkat çeken Bahadır, "Bu durum şişkinlik, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı

"SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Ramazanda su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Bahadır, iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini söyledi. Tatlı tüketimine de değinen Bahadır, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların, meyvenin veya küçük porsiyonların tercih edilmesi gerektiğini belirterek tüketim sıklığının azaltılmasını tavsiye etti.

Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı

İFTARDAN SONRA HAREKET ÖNERİSİ

İftardan yaklaşık 1 saat sonra yapılacak 20-30 dakikalık hafif yürüyüşün sindirimi destekleyeceğini ifade eden Bahadır, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşları da uyardı. Diyabet, tansiyon ve böbrek hastalığı olanlar ile hamilelerin ve düzenli ilaç kullanan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka hekime danışmaları gerektiğini belirten Bahadır, sağlıklı bir ramazan için bilinçli beslenmenin önemine dikkat çekti.

