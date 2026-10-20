Pekmez boğaz ağrısına iyi geliyor mu? Pekmez boğazı yumuşatır mı?

Boğaz ağrısıyla birlikte ortaya çıkan girip ve soğuk algınlığı hastalığı son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Hastalık nedeniyle boğazda meydana gelen tahriş farklı nedenlerden dolayı boğaz da ağrıya neden oluyor. Pekmez de boğazlara hafif bir rahatlamaya yardım ediyor.

Pekmezin boğaz ağrısına iyi gelip gelmediğine dair net bir detay yok.

Boğazda meydana gelebilecek rahatlama sayesinde tahrişe iyi gelebilir.

Genellikle de üzüm, dut ve keçiboynuzu pekmezleri boğaz ağrısına iyi gelebiliyor.

Dengeli ve aşırıya kaçmadan özellikle de beslenmenin bir parçası kadar yemek gerekiyor.

Yeterli su içmek, ılık içecekler rahatlama vererek tahrişi gönderebilir.

PEKMEZ BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİYOR MU?

Pekmezin boğaz ağrısına iyi geldiğine dair resmi bir kayıt yok. Ancak, boğaz ağrısını yumuşatma da oldukça etkili olduğu biliniyor. Doğal şekerler ve üretin yöntemine göre değişen mineral miktarının da etkisiyle birlikte boğazın yumuşamasına yardımcı olur.

Ancak boğaz ağrısının nedeninin belli olması lazım. Çünkü boğaz ağrısının nedeni virüs kaynaklı bir enfeksiyonsa pekmezle gitmez. Pekmez sadece tahriş varsa ya da daha başlangıçta tekbir alınması için kullanılır.

Bununla birlikte dengeli beslenme de önemli bir yerde duruyor. Çünkü sağlıklı olmak istiyorsanız, yemek yerken denge oldukça önemli bir yerde duruyor. Enfeksiyon kapmamanız için önemli olan her türlü besinle vücuda kalkan oluşturmanız gerekiyor.

İnatçı bir öksürük ile karşı karşıya kalınırsa yüksek bir yoğunluğa ve yapışkan bir kıvamı olan pekmez, boğaz ağrısında tahrişe de koruyucu bir tabaka ile kaplar. Bu durum tahriş olmuş ve uçlarının hava ile temasını keserek öksürük refleksini ve boğazdaki batma hissini yok edebilir.

PEKMEZ BOĞAZI YUMUŞATIR MI?

Pekmez yoğun kıvamı ve tadı sayesinde boğaz da geçici bir kaplama oluşturarak rahatlama sağlar. Ancak bu his, boğazdaki tahrişin iyileştiği ya da ağrın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sadece tahrişi alır sizin de anlık rahat olmanıza yardımcı olur.

BOĞAZ AĞRISINA KARŞIN PEKMEZ NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Boğaz ağrısı yaşayan kişilerin pekmezi tek başına tüketmesinde bir sıkıntı olmaz çünkü içindeki yoğun kıvam ve tatlı kıvam sizler için boğazın yumuşamasına yardımcı olabilir. Pekmezi öncelikle isterseniz tek isterseniz de bir bardak suya atarak da tüketim yapabilirsiniz.

En iyi tüketim şekli olarak ılık bir suyun içerisine biraz pekmezi dökün. Ilık su da çözüme kavuşan pekmez içildiğinde daha hızlı bir iyileşme söz konusu olur. Diğer bir yandan da boğaz ağrısını hafifletmek için yapılacak birkaç yöntem bulunuyor.

Gün boyunca yeterli su içilmesi gerekiyor.

Çok sıcak ya da boğazı tahriş edecek durumlar da bulunan içecek ya da yiyeceklerden kaçınılmaz gerekiyor.

Dinlenmek ve fazla yüksek sesle konuşmaktan kaçınılmadır. Yetişkinlerde ılık suyla gargara yaptırmak da önemli olabilir.

BOĞAZ AĞRISINDA BAL MI PEKMEZ Mİ?

Pekmez ile bal sıklıkla benzer amaçlar için kullanılır. Ancak birinin yoğunluğu ve özellikle de çok ayrıdır. Balın öksürük üzerinde daha fazla etkisi varken pekmezin öksürük konusunda tahriş için tüketilmesi gerekiyor.

Aslında ikisi de bir ilaç olmasından dolayı öksürüğü tamamen kesme gibi bir durum görülmez. Bunlarla birlikte ılık suyla karıştırılmış bal ya da pekmez bile günlük olarak temiz bir şekilde tüketilirse sağlık açısından da fayda sağlayabilir.

UZMANLAR PEKMEZ KONUSUNDA NELER DİYOR?

Pekmez tüketimi konusunda Op. DR. Gökhan Güvener, boğaz ağrısının enfeksiyonlar nedeniyle boğazda ağrıya neden olabilir. Evde yapılan hafif tarifler ya da sağlıklı yiyecekler boğaz ağrısına da yeterince fayda sağlayabilir.