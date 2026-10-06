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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:46

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

Sonbahar ve kış derken bir de okulların açılması çocukların hasta olmasına neden olabiliyor. Hatta çocuklarda ciddi bir oranda gözüken öksürük dikkat edilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Anne ve babaların merakla takip ettiği ve araştırdığı konulardan biri olan öksürük zamanla akut bronşite de neden olabiliyor

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:46

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda hastalıkların da artış gösterdiği görülüyor. Hal böyle olunca da çocuklarda özellikle vakalarında ciddi bir oran da ciddi bir artış görülüyor. Öyle ki kimi zaman da çocuklarda geçmeyen öksürük sorunları meydana geliyor. Özellikle son bahar ve kış aylarında artış gösteren öksürük ve buna bağlı olarak akut bronşit böyle ortaya çıkıyor. Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat çekilirken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahir Aydın, Akut bronşitin belirtilerini anlattı.

ÇOCUKLARDA GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

Kış ayı ve sonbahar derken diğer bir yandan da okulların açılmasıyla birlikte çocukların ortak alanlarda daha yakın bir hale gelmeleriyle virüslerin çocuklar arasında daha kolay bulaşmasına ve enfeksiyonların da daha sık görülmesine neden olduğu bilinen bir gerçek. Öyle ki çocukların hastalıkla beraber ya da hasta olmadan önce çok sık şikâyet ettiği konulardan biri de öksürük oluyor.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

Çoğu zaman basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak görülen bronşların etkilenmesiyle birlikte geçmeyen öksürüğe neden olabilir. Bu durumla birlikte öksürün uzaması, balgam, hırıltı solunum ve halsizlik gibi belirtiler anne ve babaları endişeye sokuyor. Ancak çocuklarda sürekli bir öksürme hali varsa akciğerin küçük hava yollarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

Çünkü bronşların dolmasıyla çocuklarda geçmeyen öksürüğün oluşmasına neden olabilir. Bronşlar, soluk borusundan akciğerlere doğru uzanan ve havanın akciğerlere taşınmasını sağlayan hava yollarıdır. Bu hava yollarının kısa süreli iltihaplanmasına akut bronşit deniyor. Akut bronşit çoğunlukla virüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilidir. Çocuğun başlangıçta burun akıntısı, boğaz ağrısı veya hafif ateş gibi soğuk algınlığı belirtileri olabilir. İlerleyen günlerde ise öksürük daha belirgin hale gelebilir.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

AKUT BRONŞİT BÖYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Çocuklar da en dikkat edilmesi gerekenlerden biri de öksürük konusu oluyor. Çünkü başlangıçta kuru gibi gelen öksürükler ilerleyen günlerde daha balgamlı hale gelebilir. Hatta bazı çocuklarda öksürüğe hırıltı veya göğüste rahatsızlık hissi de eşlik edebilir. Öksürüğün birkaç günde tamamen ortadan kalkmaması her zaman hastalığın kötüleştiği anlamına gelmez. Akut bronşit sonrasında öksürük diğer belirtilerden daha uzun süre devam edebilir.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

Her öksürük bronşit anlamına da gelmez. Çünkü öksürüğünde pek çok farklı nedeni bulunabilir. Bunlar arasında üst solunum yolu enfeksiyonları astım, alerjik hastalıklar, zatürre ve geniz akıntısı gibi durumlar meydana gelebilir.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

Ancak gece artan ya da gülerken ortaya çıkan öksürük krizleri farklı solunum yolu hastalıklarının değerlendirilmesi gerekebilir. Bu nedenle uzun süren veya sık tekrarlayan öksürüğün yalnızca “bronşit” olarak değerlendirilmemesi önem taşır. Akut bronşit viral enfeksiyonlardan kaynaklandığı için antibiyotik kullanımı gerekli değildir. Hatta antibiyotiklerin virüslere karşı etkisi bulunmaz. Bu da gereksiz antibiyotiklerin kullanılmaması gerektiğini vurgular.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

HANGİ DURUMLAR DA DOKTORA GİDİLMELİDİR?

Çocuğun nefes almakta zorlanması, dudaklarında veya yüzünde morarma görülmesi, belirgin solunum sıkıntısı yaşaması acil tıbbi değerlendirme gerektirir. Bunun yanı sıra ateşin devam etmesi, çocuğun yeterince sıvı alamaması, belirgin halsizlik, göğüs ağrısı, öksürüğün giderek ağırlaşması veya uzun süre devam etmesi durumunda da hekime başvurulmalıdır. 

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Akut bronşit böyle ortaya çıkıyor

Özellikle küçük çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının daha yakından takip edilmesi önemlidir. Evde iyileşme sürecinde ise yeterli sıvı tüketmesi, dinlenmesi ve bulunduğu ortamın sigara dumanından uzak tutulması iyileşme döneminde önem taşır. Doktorlarınızın dışında ilaç içimi yapılmamalıdır.

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#öksürük
#Atlas Üniversitesi Hastanesi
#Anne Çocuk
#Tahir Aydın
#Akut Bronşit
#Çocuklarda Hastalık
#Mavi Kadin
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