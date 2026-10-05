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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:37

Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir? Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar

Çocuk sağlığı noktasında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında "Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir?" ve "Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar neler?" yer aldı. Çocukların konuşma becerisini nasıl geliştirebileceği ve çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunların neler olduğunu sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir? Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar neler? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir? Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:37

Birçok annenin karşılaştığı problemleri arasında çocukların konuşma becerilerini nasıl geliştirebileceği yer alıyor. Çocukların konuşma becerilerindeki gelişim ve kendini kelimelerle ifade etmesi her çocukta aynı hızda ilerlemiyor. Bu noktada günlük yaşamda yapılan basit etkinlikler çocuklarda dil gelişimini destekliyor. Son zamanlarda birçok annenin sıklıkla şikayet ettiği "Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir?" konusunda şunlar ön plana çıkıyor:

  • Çocuğunuzla gün içerisinde sık sık konuşun.
  • Çocuğunuzun söylediği kelimeleri tekrar ederek cümlelerini genişletin.
  • Çocuğunuzun konuşması için yeterli alan açıp, zaman tanıyın.
  • Çocuğunuza sürekli soru sormak yerine sohbet etmesine olanak sağlayın.
  • Çocuğunuzla birlikte resimli kitap okuyun.
  • Çocuğunuzun konuşma becerisini geliştirmede şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarından faydalanın.
  • Çocuğunuzu konuşmaya zorlamak yerine iletişimini güçlendiren eğlenceli oyunlar kurun.

ÇOCUKLARIN KONUŞMA BECERİSİ NASIL GELİŞİR?

Çocukların konuşma becerisini nasıl geliştirebileceğinizi sizlere açıklıyorum. Siz de çocuğunuzun gelişim çağında konuşma becerisini güçlendirmek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu bilgilere kesinlikle göz atmalısınız. Peki, çocukların konuşma becerisi nasıl gelişir? İşte çocukların konuşma becerisinin geliştirme noktasında dikkat etmeniz gerekenler:

Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir? Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar
  • Çocuğun konuşma becerisi için onunla sık sık konuşmak gerekir.
  • Gün içerisinde yaptığınız işleri çocuğunuza anlatın.
  • Çocuğunuzun çıkardığı seslere ve söylediği kelimelere karşılık verin.
  • Çocuğunuzun kullandığı kelimeleri tekrar edip, gerektiğinde cümleyi biraz daha genişletin.
  • Çocuğa sürekli soru sormak yerine zaman zaman konuşmasına fırsat verin.
  • Birlikte kitap incelerken resimler hakkında konuşun.
  • Çocuğun kitapta gördüklerini anlatmasını bekleyin ve verdiği cevapları dinleyin.
  • Çocuğa konuşması için yeterli zaman tanıyın.
  • Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarından faydalanın.
  • Günlük yaşamdan yeni kelimeler öğretin.
  • Çocuğunuzu yaşıtlarıyla kıyaslamayın.
  • Konuşmaya zorlamayın, iletişimi oyun yoluyla eğlenceli hale getirin.
  • Ekran süresini azaltın, oyun ve sohbet etkileşimli aktivitelere ağırlık verin.
Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir? Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar

ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN OYUNLAR HANGİLERİ?

Çocukların konuşma becerisini geliştirme noktasında evde oynayacağınız basit ama etkili oyunlar oldukça etkilidir. Aynı zamanda dil gelişimini desteklemek için pahalı oyuncaklara ihtiyaç yoktur. Evde bulunan eşyalarla oynanan basit oyunlar, çocuğun yeni kelimeler öğrenmesine fırsat sağlayabilir. Peki, çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar hangileri? İşte çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar:

Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir? Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar
Oyun AdıAçıklama / Nasıl Oynanır?
Resimli kitap anlatmaÇocuğunuzla kitapta bulunan resimlere bakarak sohbet edin. "Burada ne görüyorsun?" gibi sorular sorun.
Evcilik oyunuÇocuğunuzla birlikte marketçilik, doktorculuk ya da evcilik gibi oyunlar kurarak günlük kelimeleri kullanmasını sağlayın.
Hayvan sesleri oyunuHayvanların isimlerini ve çıkardıkları sesleri çocuğunuzla birlikte söyleyin.
Şarkı ve tekerleme oyunuTekrarlanan kelimeleri içeren çocuk şarkıları ve tekerlemeleri söyleyin.
Kukla ile sohbet oyunuKuklayı konuşturarak çocuğun sorulara cevap vermesini sağlayın.
Renk ve şekil oyunuÇocuğunuzla birlikte oyuncakları renklerine, büyüklüklerine ve şekillerine göre ayırmaya yardımcı olun.
Oyuncaklarla hikaye kurmaOyuncakları kullanarak çocuğunuzla birlikte kısa hikayeler oluşturun.

UZMANLAR ÇOCUKLARIN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME NOKTASINDA NELER  SÖYLÜYOR?

Dil ve Konuşma Terapisti Feride Betül Kocaman, çocuklarla oyun oynarken dil gelişimini desteklemek için her zaman soru sorulmaması gerektiğini dile getiriyor. Kocaman, bu konuda şu ifadelere yer veriyor:

Çocukların konuşma becerisi nasıl geliştirilir? Çocuklarda dil gelişimini destekleyen oyunlar

Bazen en etkili yöntem, çocuğun yaptığı şeyi dil ile modellemektir.

  • “Yemek yapıyorsun.”
  • “Çorba pişiyor.”
  • “Çorbaya havuç ekledin.”
  • “Şimdi karıştırıyorsun.”

Çocuğunuzun söylediği kelimeleri genişletmek, yeni kelimeler eklemek ve oyun sırasında doğru dil modelleri sunmak; kelime dağarcığının ve ifade edici dil becerilerinin desteklenmesine katkı sağlar.

Unutmayın; dil gelişimi yalnızca soru-cevaplarla değil, günlük yaşamın ve oyunun doğal akışı içinde kurulan etkileşimlerle de desteklenir. 

 

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ETİKETLER
#çocuk sağlığı
#dil gelişimi
#Tekerleme
#Konuşma Becerisi
#Anne Çocuk
#Kukla Oyunu
#Mavi Kadin
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