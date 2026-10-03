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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:56

Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda düşme ya da çarpma sonucu ortaya çıkan üst dudak ve diş arası yırtılma okulların açılmasıyla birlikte son zamanların en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Anne ve babaların böyle bir durum da ne yapması gerektiği de araştırılmaya başlandı. Peki, Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:56

Çocuklar da meydana gelen düşme ya da çarpma sonucu ortaya çıkan üst dudak ve diş arası yırtılması olayı, dudak ve diş eti arasındaki dokunun yırtılması sonucu ortaya çıkar. Çocuklar da sıklıkla görülen üst dudak ve diş arası yırtılması, kısa süre de kendi kendine iyileşse de ciddi boyutlar oluşturursa doktora gidilmesi gerekiyor.

Okulların açılmasıyla çocukların kendi aralarında oyun oynarken meydana gelen durumlardan biri olan üst dudak ve diş arasının yırtılması anne ve babaları endişelendiriyor. Yoğun bir yırtılma söz konusu olduğunda ortaya çıkan kanama ve dişler de meydana gelen hasar ciddi olursa yapılması gerekenleri sizinle paylaşıyorum;

Çocuklarda düşme, çarpma ya da oyun sırasında alınan darbeyle ortaya çıkar.

Damarların orada hassas olması nedeniyle de kanama fazla görülebilir.

Ciddi bir kanama olmadı sürece korkulacak bir durum değildir.

Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

ÜST DUDAK VE DİŞ ARASINDAKİ YIRTILMA NEDEN OLUR?

Üst dudak ve diş arasındaki yırtılma, düşme ya da çarpma gibi olaylarla olsa da kimi zaman yenilen sert bir yemek sonrası da orası zedelenebilir. Zedelenme sonrası orada bulunan damarların hassaslığına ya da alınan darbenin şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ağız içerisinde ve dar bir alanda olduğundan bölge de yer alan dokunun gerilerek yırtılması sonucu ortaya çıkan üst dudak ve diş yırtılması çoğu zaman tehlikeli bir durum değildir.

Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

ÇOCUKLARDA ÜST DUDAK VE DİŞ ARASI YIRTILMA DA NE YAPILIR?

Çocuklarda üst dudak yırtılmasında yapılacak en önemlisi anne ve babanın sakin kalmasıdır. Çünkü çocuk meydana gelen durum karşında endişeli olduğundan onları daha da korkutmamak gerekiyor.

Öncelikle bölgenin hassas olduğunu unutmayın. Hassas olduğundan fazla bir kanama meydana gelebilir.

Kanamayı durdurmak içinse temiz bir gazlı bez ya da temiz bir bez yardımıyla bölge temizlenir.

Temizlene işleminin ardından oraya çok sert bir baskı oluşturmayacak kesintisiz ve doğrudan basınç yapılır.

Araştırmalara göre, üst dudak bağı yaralanmalarında dudağın dış kısmının dişlere doğru bastırılması 10 dakika olacak şekilde yapılması lazım.

Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

KANAMAYI SÜREKLİ KONTROL ETMEK DOĞRU MU?

Kanama konusunda sürekli bir kontrolde doğru sayılmaz.

Yaranın durumunu görmeye çalışmak tampon hareketinin bozularak sürekli kanamayı artırması anlamına gelir.

Kanamanın bittiğini anlamak için her 10 dakika da bir sert bası yapılması lazım.

Kanama bittiğinde de bezi sert çekmeyin, çünkü kanın kurumasıyla ve tükürüklerle birlikte bez oraya hafif bir yapışma yapabilir.

Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

ÜST DUDAK VE DİŞ ARASININ YIRTILMASI DURUMUNDA ÇOCUKLARA NELER YEDİRİLMELİ?

Çocuklar ağız içinde meydana gelen yaralanma sonrası beslenmesinde zorluk yaşayabilir. Bu dönemde çocuklar daha sıvı yemek tüketimi yapılması gerekiyor.

Baharatlı yiyecek vermeyin ya da çok tuzlu, çok sıcak yiyecekler vermek ağız içindeki yaranın daha da kötüleşmesine neden olur.

Soğu içecekler verilebilir, çünkü orada yer alan ateşin de dinmesine yardımcı olur.

Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

DİŞLER KONTROL EDİLMELİ!

Çocuğun üst dudağı ve diş eti arasındaki bölgenin yaralamasında darbe aldığı sırada dişlerinin de zarar alıp almadığına bakılması gerekiyor.

Dişler de kırılma, sallanma ya da diş etinde ciddi bir kanamanın olup olmadığına da dikkatle bakılması lazım. Özellikle de süt dişlerinin zarar alıp almadığı çok önemli.

Ağız yaralanması genellikle hızla iyileşirken kesik ve sıyrıkların 3 ya da 4 günde geçeceğini biliniyor. Ancak uzun süren günlerde iyileşme meydana gelmezse tıbbi yardım alınması gerekiyor.

Çocuklarda üst dudak ve diş arası yırtılma da ne yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

AĞIZ İÇİ YARALANMALAR DA UZMANLAR NE DİYOR?

Çocuklardaki ağız içi yaralanmalar da ciddi bir durum olmadığı sürece ağız da düzelmeler meydana gelebilir. Ancak diş yapısında bozulma olursa durum karşısında hemen bir doktora gidilmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Gülser Kılınç konu hakkında yaptığı çalışmalar da 3 ya da 5 yaş grup arasındaki çocuklarda diş ve üst dudak yırtılmalarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

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ETİKETLER
#süt dişleri
#Anne Çocuk
#Üst Dudak Yırtılması
#Diş Arası Yırtılması
#Prof Dr Gülser Kılınç
#Ağız Içi Yaralanmalar
#Mavi Kadin
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