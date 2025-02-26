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 | Murat Makas

Ramazan ayında ilaç saatleri nasıl olmalı? Oruç tutmak isteyen hastalara kritik uyarı

Ramazan ayına girmeden önce kronik hastalığı bulunan vatandaşlar oruç tutarken ilacını tüketeceği zaman dilimine dikkat etmek istiyor. Uzmanlar oruç tutarken ilaç kullanımına ilişkin çeşitli uyarılarda bulundu. İşte Ramazan ayında ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler...

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Ramazan ayında ilaç saatleri nasıl olmalı? Oruç tutmak isteyen hastalara kritik uyarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 14:26

Ramazan ayına günler kala uzman isimler kronik rahatsızlığı bulunan oruç tutacak vatandaşlar tek tek uyarıyor. İftar sonrası veya sahurdan kısa süre önce tüketilen tatlı, içeceklerin yanı sıra ilaç kullanımı üzerine çeşitli öneriler yapıldı. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan ve belirli yaşın üstündeki kişilerde "Ben oruç tutabilir miyim?" sorusu belirmeye başladı.

Yüksek tansiyon ve kalp hastalarının ramazan ayına girmeden önce doktorlarına başvurması gerektiği belirtildi. Kronik hastalığı olan vatandaşlarda hekimlerinden onay aldıktan sonra bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabilir.

İLAÇ SAATLERİ KONUSUNDA UYARI

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgül Yıldız, oruç tutması riskli olan hastalıklar hakkında bilgi vererek, özellikle ilaç saatleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan ayı öncesinde rutin sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Özgül Yıldız, kimlerin oruç tutabileceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tansiyon, şeker gibi hastalıkları, ilaç alarak kontrol altında olanların oruç tutmalarında bir sakınca görülmüyor. Ancak ilaç kullanmasına rağmen tansiyon, şeker ve ritm bozuklukları kontrol altına alınamayan kişilerin, son 6 ay içinde kalp krizi geçiren ya da kalp ameliyatı olan, kalp yetmezliği ve kalp pili olanların, aynı şekilde sürekli ilaç kullanması gereken hastaların oruç tutmaları, tıbben uygun değil" dedi.

İLAÇLAR İFTARDAN BİRKAÇ SAAT SONRA ALINMALI

Sağlık durumu riskli olanların oruç tutmaya karar vermeden önce bir uzmana danışmaları gerektiğini belirten Dr. Özgül Yıldız, akşam ilaçlarını, iftardan hemen sonra almak yerine iftardan birkaç saat sonra almaları gerektiğine değinerek şunları söyledi:
"Ramazan ayında yeme-içme gibi pek çok konuda günlük rutin değişir. İlaç alma saatleri de bu doğrultuda düzenlenmelidir. Bu yüzden düzenli ilaç alması gereken hastalar, bir doktora danışarak ilaçlarını iftar ve sahur vakitlerine göre yeniden planlanmalıdır. Ramazan öncesinde, özellikle idrar söktürücü tansiyon ilacı kullananların, su tüketim saatleri sınırlanacağı için ilacın dozunu doktorlarına danışarak düşürmeleri gerekebilir."

Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan ayında ilaçlarımı nasıl içmeliyim?
Ramazan ayında ilaç alırken açlık ve tokluk tanımına çok dikkat edilmelidir. Aç olarak alınması gereken ilaçlar, yemek yemeden en az 30 dakika önce veya yemekten en az iki saat sonra alınmalı.
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#Ramazan Sayfası
#Sağlık
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