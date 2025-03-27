Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman diyetisyenden kritik uyarılar

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının bitimine sayılı günler kaldı. Bu ayda beslenme düzenimizde ve sindirim sistemimizde değişiklikler yaşandı. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda da dikkat etmemiz gereken hususları Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e anlatan Uzman Diyetisyen Ceren Kaplan; sağlığımız için hayati önem taşıyan mesajlar verdi. İşte detaylar...

Ramazan ayı, beslenme düzenimizde değişiklikler yaşadığımız bir aydır. Bu süreçte sağlıklı beslenme tercihleri yapmak, enerjimizi korumaya ve sindirim sorunları yaşamanın önüne geçmeye yardımcı olur.

Ramazan ayının bitimiyle beraber başlayacak olan Ramazan Bayramı'ında da dikkat etmemiz gerekenleri Tgrthaber.com'a anlatan Medipol Hastanesi'nde görevli Uzman Diyetisyen Ceren Kaplan çok önemli mesajlar verdi. İşte detaylar:

BİRDEN DEĞİL KADEMELİ YÜKSELTİN!

Ramazan ayında özellikle günlük öğün sayısı azalması ve gün içerisinde devam eden uzun süreli açlıklar sebebiyle metabolizmada bazı değişiklikler meydana geliyor.

Normal beslenmeye geçtiğimizde birden ağır besinler tüketmek başta sindirim problemleri olmak üzere birçok problemi beraberinde getirir. Bu yüzden birden değil de kademeli olarak yükselsin diyoruz. Bununla birlikte bayram boyunca artan besin ve özellikle tatlı tüketimi sağlıklı kişileri de etkilemekle birlikte özellikle eğer kalp damar hastalığı varsa, hipertansiyon, diyabet, böbrek gibi bir kronik rahatsızlığı varsa ya da yaşlı, hamile ise bunları daha çok risk grubuna sokmuş oluyor. Bu yüzden mutlaka kademeli bir şekilde arttırmamız gerekiyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Peki Ramazan bayramında nasıl beslenmeliyiz diye baktığımızda genelde bayramlarda aile kahvaltıları meşhur oluyor. Kalabalık aile kahvaltıları ile birlikte kalabalık bir besin çeşitliliği var. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabağımıza aldığımız besin grupları ile mutlaka dört yapraklı yoncayı oluşturacağız. Bu dört yapraklı yoncada neler var diye bakarsak, birinci grup süt ve süt ürünleri. Yani mutlaka tabağımızda iki çeşit peynir ya da yoğurttur, süttür bu gibi şeyler bulunsun. Et ürünlerine baktığımızda yumurta, salam, sucuk, sosis bunların hepsi et grubuna giriyor.

Tabii ki bunların arasından en iyi olanı yumurta. Ama eğer salam, sucuk, sosis tarzında şeyler tüketeceksek de iki dilimi geçmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Sebze, meyveler de ne kadar sebze olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü yine Ramazan ayındaki beslenme düzeninin değişmesine bağlı olarak bağırsak hareketlerinde bir azalma ve bununla beraber sorunlar ve meydana geliyor. Normal beslenmeye birden geçince de bağırsaklarımız kendini toparlayamayabiliyor.

"TAHIL GRUBUNDAN UZAK DURUN SEBZE YİYİN!"

Sebzeler yüksek lif içeriğine sahip olduğu için bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olur. Bu yüzden mutlaka tabağımızda bol miktarda sebze bulunsun diyoruz. Meyveleri yaş meyve, kuru meyve veya reçel tarzında tüketebilirsiniz. Eğer reçel olarak tüketeceksek de 2 tatlı kaşığını geçmemesi gerekiyor. Gelelim en önemli gruba tahıl grubu.

Kahvaltılarda aslında genelde bizim zorlanmamıza sebep olan da tahıl grubu. Burada neler daha meşhur oluyor? İşte poğaçalar, börekler, kurabiyeler bayram kahvaltılarında çok fazla.

Bunları hiç yemeyin demiyoruz. Çünkü hiç yemeyin demek hem gerçekçi olmaz hem de bu kadar insanları sıkmaya gerek yok. Ama şuna dikkat edelim. Eğer işte poğaça börek tarzında bir şey yiyorsak bir taneden fazla yemeyelim. Ve bunları yerken ekmek tüketmemeye dikkat edelim.

"TATLI TÜKETİMİNE MUTLAKA DİKKAT EDİN!"

Kahvaltıya geçtikten sonra gün içerisindeki beslenmeye baktığımızda misafirliklere bağlı olarak artan bir tatlı tüketimi ve artan bir içecek tüketimi var. Tatlı tüketiminde ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmek ya da meyveli tatlıları tercih etmek bizim için daha iyi olur. Asitli, şekerli içecekler yerine de açık limonlu çaylar, bitki çayları tercih edilebilir. Eğer şerbetli tatlı tüketmek istiyorsak bayram boyunca 3-4 dilim geçmeyecek şekilde ve sindirim kolaylığı sağlaması açısından da daha çok öğle saatlerinde tüketmemiz gerekiyor.

Yine misafirliklerde ya da öğünlerde börek, sarma, dolma gibi besinler tüketmek istiyorsak sindirim kolaylığı sağlaması için hem bir porsiyonu aşmayacak şekilde hem de besin değerini arttırması için ki burası önemli bir nokta. Yanında mutlaka yoğurt, ayran ya da yağsız salata olacak şekilde tüketmemiz gerekiyor.

"ÇAYI VE KAHVEYİ AZALTIN SU TÜKETİMİNE ÖNEM VERİN!"

Yine bayramda artan bir çay kahve tüketimi ve ramazanın etkisiyle de azalmış bir su tüketimi var. Bunlar hep diuretik etkiye sebep olduğu için çay ve kahve de üçün üstüne çıkmamaya dikkat edelim. Su tüketiminde de 2,5-3 litre suyu mutlaka tüketelim diyoruz. Bu 2,5-3 litreyi de bir anda değil güne bölerek içmemiz gerekiyor.

Yine artan besin alımına bağlı olarak oluşan problemleri engellemek için de egzersiz bizim için önemli. Akşam yemeğinden 45-60 dakika kadar sonra 30-45 dakikalık tempolu yürüyüş gün içerisinde yediklerimizi sindirmeye yardımcı olur.