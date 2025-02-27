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Sağlık
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 | Onur Kaya

Reçetesiz antibiyotik: Sarımsak! Faydaları saymakla bitmiyor

Kimilerinin sofrasına yaklaştırmadığı, kimilerinin ise yemeklerden eksik etmediği sarımsak, hastalıklara karşı doğal antibiyotik etkisi gösteriyor. Uzmanların daha yaygın tüketilmesi gerektiğini belirttiği sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.

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Reçetesiz antibiyotik: Sarımsak! Faydaları saymakla bitmiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 14:17

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, soğuk hava şartlarında sıkça rastlanan solunum yolu hastalıklarına karşı doğal çözümler önermek amacıyla sarımsağın çeşitli hastalıklara karşı olduğunu söyledi.

REÇETESİZ ANTİBİYOTİK

Damkacı, "Sarımsağın antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde enfeksiyonlarla savaşmada oldukça etkili. Ayrıca, sarımsağın kötü kolesterolü azaltarak damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olduğunu ve sindirimi destekleyerek bağırsak sağlığını iyileştirir. Bu antibiyotik için reçeteye gerek yok" sloganıyla, vatandaşlara sarımsak tüketimini teşvik etti:

GEREKSİZ ANTİBİYOTİKTEN KAÇININ!

"Uzmanlar olarak, gereksiz antibiyotik kullanımının yan etkilerinden kaçınmak adına, doğal antibiyotik olarak sarımsağın daha yaygın kullanılması gerektiğini ifade ediyoruz.

KALP SAĞLIĞINA BİREBİR

Antibakteriyel ve antifungal özellikler, enfeksiyonlarla savaşmada etkilidir. Kolesterolü düzenler. Kötü kolesterolü azaltarak damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur. Sindirim sağlığını destekler. Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını iyileştirir."

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#Sağlık
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