Sadece Tunceli'de yetişiyor: Bu sarımsağı toplayan servet kaybedecek! 557 bin TL ceza geliyor

06 Şubat 2025 13:54 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:54

Tunceli’ye özgü ve nesli tehlike altında olan Allium Tuncelianum (Tunceli Sarımsağı) için kontrollü üretimi teşvik eden 5 milyon TL’lik bir proje başlatıldı. Doğadan toplanması yasaklanan sarımsağı izinsiz toplayanlara 2025 itibarıyla 557 bin TL para cezası uygulanacak.

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Tunceli'ye özgü ve bilimsel adı Allium Tuncelianum olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Tunceli Sarımsağı için önemli bir adım atıldı. Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hazırladığı "Coğrafi İşaretli Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor" projesini Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı kabul etti. Sarımsağı toplayanlar büyük miktarda ceza alacak.

ÜRETİM KONTROLLÜ VE DESTEKLİ OLACAK

Yaklaşık 5 milyon TL bütçeli proje kapsamında, 20 üreticiyle 2,5 dekar olmak üzere toplam 50 dekarlık alanda sarımsak üretimi gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde üreticilere Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tesislerinde üretilen tohumlar dağıtılacak. Üreticilerin, yüzde 30'luk eş finansman şartını karşılamaları gerekiyor. Seçilen üreticilerin arazileri telle çevrilecek ve sulama tesisatı kurulacak.

Tohum ekimi, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilecek. Doğada aşırı toplanması nedeniyle nesli tehlike altında bulunan Tunceli Sarımsağının korunması için 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesi gereğince, 2025 yılı itibarıyla doğadan toplanmasına 557 bin 212 TL para cezası uygulanacak.

TUNCELİ SARIMSAĞI NEDİR?

Daha az kokulu olmasıyla normal sarımsaktan ayrılan tek dişli yapıdaki Tunceli Sarımsağı, kentte 1500 ile 2000 metre yükseklikteki çakıllı arazilerde yetişiyor. Coğrafi işaretli bu bitkinin kontrollü tarımı sayesinde üretimin artırılması hedefleniyor. Projeye katılmak isteyen üreticiler için başvuru süreci 7 Şubat'ta sona erecek.