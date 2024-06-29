Aman dikkat: Reels hastalığı yayılıyor! 3 saniyelik parmak hareketi hayatınızı karartıyor

29 Haziran 2024 13:22 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:47

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Orta yaş ve gençlerde görülmeye başlayan reels hastalığı bilimsel olarak kanıtlanan bir hastalık değildir. Ancak bilimsel olarak psikolojik ve nörolojik etkileri olan bir rahatsızlık olduğu kanıtlandı.

REELS HASTALIĞI NEDİR?

Reels, bazı sosyal medya mecralarında içerik üreticileri tarafından çeşitli konularda hazırlanan videolardır. Bu videolar yaklaşık 5 dakika olması nedeniyle ilgi görüyor. Keşfete düşen reels son yıllarda ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. Psikologları harekete geçiren reels hastalığı olarak geçen tabir hakkında Klinik Psikolog Pelin Öztaş, tgrthaber.com özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

Reels aslında film şeritlerine denir. Ardı sıra geçen görüntü kümelerinden oluşan reels hastalığı ilk kez sinema tarihi ile başlıyor. Film şeridi çeviricilerinin dikkat bozukluğuna neden olan bu hastalık, günümüzde ise hayat karartacak noktaya geldi.

Psikolog Öztaş, reels hastalığı ve etkileri hakkında şunları ifade etti:

"Sosyal medyada, özellikle de reels videolarda, saatlerce vakit geçirdiğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Bu durumu anlamak ve üstesinden gelmek için psikolojik açıdan sebeplerini inceleyelim. Belki böylece zamanınızı geri almak için adımlar atabilirsiniz.

Kaygı, başarısızlık korkusu ve mükemmeliyetçilik nedeniyle yapmanız gereken işleri sürekli erteliyor ve bunun yerine reels izliyor.

Dikkat eksikliği veya çevresel dikkat dağıtıcılar yüzünden odaklanmakta zorlanıyor ve kolayca reels videolarına yöneliyor.

Yoğun kaygı ve duygusal olarak zorlandığınız zamanlarda baş etmekte zorlanıyor ve reels videoları izleyerek rahatlamaya çalışıyor olabilirsiniz."

REELS İZLEMEK MUTLULUĞUMUZU ÇALIYOR!

Yanlış karar verme korkusu ve seçeneklerin çokluğu nedeniyle karar vermekte zorlanıyor ve kolayca reels videolarına kayıyor. Yalnızlık veya yetersizlik duygularıyla baş etmekte zorlanıyor ve bu duygulardan kaçmak için reelslere yöneliyor.

Kişisel hedeflerin belirsizliği ve yapılan işin anlamlı gelmemesi nedeniyle motivasyon eksikliği yaşıyor ve reels videolarıyla oyalanıyor. Sosyal medyada, özellikle reels videolarında, beynin ödül sistemi devreye girer ve dopamin salgılar. Bu, kısa süreliğine mutluluk ve tatmin hissi verir, bu hissi sürekli yaşamak istediğiniz için tekrar tekrar reels izlemeye yöneliyor.

3 SANİYELİK KAYDIRMA HAYATI KARARTIYOR

3 saniyelik izlenilen videolar adeta kişide takıntıya neden oluyor. Öztaş, bu durumla ilgili ise ciddi uyarıda bulundu. İşte o açıklama;

"Sürekli olarak yeni ve ilginç içeriklerle karşılaşma umuduyla reels izlemeye devam ediyor olabilirsiniz. Bu merak duygusu, beynimizin öğrenme ve keşfetme arzusundan kaynaklanır. Yeni ve bilinmeyen şeyler görmek, bize bir ödül gibi gelir ve bu da dopamin salgısını artırır. Ancak, yeni şeyler öğrenme merakıyla bakmaya başladığınız bir şeyi bile sınırlamak ve çerçevelemek gerekir. Aksi takdirde, zamanınızı isteğinizin dışında kullanılmış olursunuz.

Bu sebeplerin farkında olarak, zaman yönetimi becerilerimizi geliştirebilir ve zaman hırsızlarından saydığımız reels videolarından uzak durabiliriz. Zamanımızı verimli kullanmanın yollarını keşfedebilir ve reels izlemeye harcadığımız zamanı daha anlamlı aktivitelerle değerlendirebiliriz."