Saç köklerini güçlendiriyor! Koparak dökülmelere iyi gelen doğal karışım

Sizde saç köklerini güçlendirmenin etkili formülünü mü araştırıyorsanız? Saç köklerini güçlendiren ve koparak dökülmelere iyi gelecek doğal karışımı elde etmek artık çok kolay! Kozmetik ürünlere servet yatırmaya gerek yok! Hem doğal hem de maksimum fayda sağlayabileceğiniz, saç köklerin güçlendiren ve koparak dökülmelere iyi gelen doğal karışımı sizin için araştırdık. Saç dökülmesi hem kadınlar da hem de erkeklerde sıklıkla görülen büyük bir problemdir. Peki, dökülen saç köklerinizi nasıl güçlendirebilirsiniz? Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu doğal karışım sayesinde saç köklerinizi güçlendirebilir ve koparak dökülmeleri engelleyebilirsiniz. İşte saç köklerini güçlendiren ve koparak dökülmelere iyi gelen doğal karışım…

SAÇ KÖKLERİ NEDEN GÜÇSÜZLEŞİR?

Saç köklerini güçlendirmek tamamen sizin elinizde! Hiç şüphesiz saç dökülmesi pek çok nedene bağlı olarak etkisini gösterebilir. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlığımızı olumsuz etkileyen saç dökülmeleri zamanla köklerin güçsüzleşmesine yol açar. Hemen hemen her birey, zaman zaman saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya kalır.

Saç dökülmesinin en yaygın nedenleri arasında genetik faktörler ve yaşlanma etkisi görülür. Bu noktada saç dökülmelerine karşı önlem almak adında saç köklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda vücudumuzdaki çeşitli vitamin eksiklikleri saç incelmesine, saç köklerinin zayıflamasına ve zamanla kelliklere neden olabilir.

Dengeli ve sağlıklı bir beslene süreci saç köklerinin güçlenmesi bakımından oldukça önemli bir faktördür. Protein, B vitamini, demir, çinko ve biotin gibi önemli besin maddeleri de saç köklerinin güçlenmesine ve saç sağlığını artırmaya yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, yağsız protein kaynakları ve kuru baklagiller düzenli ve dengeli bir şekilde tüketildiğinde saç köklerinin güçlenmesini sağlar.

Saç dökülmeleri vücutta eksik vitamin ve minerallerden kaynaklı meydana gelebilir. Bu durumda saç köklerini güçlendirmek için düzenli beslenmeye, vitamin ve mineral tüketimine özen gösterilmelidir. Saç dökülmeleri fark edilmediğinde ve saç kökleri güçsüzleştiğinde ise bu durum kısır bir döngüye dönüşür ve kalıcı bir çözüm bulunamaz. Farkında olmadan yanlış uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri de saçlarınızın daha çok dökülmesine ve saç köklerinin güçsüzleşmesine yol açabilir.

SAÇ KÖKLERİNDE KOPARAK DÖKÜLMELERE İYİ GELEN DOĞAL KARIŞIM!

Sizde durmak bilmeyen saç dökülmenizi ve saç köklerinizdeki güçsüzlükleri engellemek istiyorsanız, bu doğal karışıma mutlaka bir şans vermelisiniz. Özellikle saçlarınızda sıklıkla koparak dökülme problemiyle karşı karşıya kalıyorsanız, bu doğal karışımla saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz.

Saç dökülmesine fayda sağlayacak birbirinden etkili doğal yağlar bulunmaktadır. Bu yağlar, saç derisini besler, kökleri güçlendirir, daha sağlıklı ve güçlü saçlara kavuşmanıza katkı sağlar. Özellikle saç dökülmelerinde en etkili yağlar arasında; biberiye yağı, lavanta yağı, nane yağı, argan yağı, badem yağı, hint yağı, çay ağacı yağı gibi doğal yağlar bulunmaktadır.

Sizde saçlarınızı güçlendirmek ve koparak dökülmeleri engellemek istiyorsanız, bu saç fışkırtan tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte saç köklerini güçlendiren ve koparak dökülmelere iyi gelen doğal karışım…

Malzemeler;

5-6 damla saf E vitamini

10-15 damla tatlı badem yağı

10-15 damla biberiye yağı

2-2,5 yemek kaşığı sıva hale getirdiğiniz Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri taraklı saç serumu şişesinde ya da normal bir şişede karıştırın.

Daha sonra hazırladığınız karışımı haftada 1 saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

Uygulama sonrası yaklaşık 2-3 saat kadar bekleyin ve sonrasında saçlarınızı yıkayın.

Saç köklerini güçlendiren, koparak dökülmeleri engelleyen, uzamasını ve gürleşmesini sağlayan bu karışımı hazırlarken ürünlerinizin doğal olmasına özen gösterin.