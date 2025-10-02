Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Saç toplamak için kapı kapı kuaför gezdi! Türk kimyagerden tıpta çığır açacak buluş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Rumeysa Tutar’ın oluşturduğu biyomalzeme tıpta çığır açacak. Tutar, kuaförlerden topladığı insan saçından ürettiği keratin ile vücutta dikiş ve yara bandı yerine kullanılabilecek, enjekte edilebilir doku yapıştırıcı malzeme üretti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 13:09

ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın paydaşı olduğu Entertech İstanbul Teknokent'te, 1812 Girişimcilik Destek Programı kapsamında kurulan biyoteknoloji girişimi Mplusheal Biyoteknoloji A.Ş. çatısı altında insan saçının potansiyelini açığa çıkaran projesini geliştirdi.

KUAFÖRLERDEN SAÇ TOPLADI

Araştırma ve laboratuvar sürecinin ardından berberlerin ve kadın kuaförlerinin kapısını çalan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rumeysa Tutar, buralardan boyasız ve kimyasal işlem görmemiş atıksaçları topladı.

Saç toplamak için kapı kapı kuaför gezdi! Türk kimyagerden tıpta çığır açacak buluş

NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI TEK TEK ANLATTI

Tutar,saçları üzerlerindeki kirden ve bakım dolayısıyla oluşmuş maddelerinden ayrıştırdıktan sonra cam bir behere alıp kimyasal çözelti ekledi vesaçların tamamen çözünmesi için laboratuvardaki manyetik ısıtıcıda bıraktı. Sürecin ardından tamamen çözülensaçlar, kahverengi sıvı halini aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Tutar, sıvıyı bu kez selüloz membrana koyup saf suyun içinde 2 gün diyaliz edilmesini sağladı.
Sıvıyı pH derecesinin 5.0'a ulaşmasının ardından cam kavanoza alıp buzluğa koyan Tutar, donan ürünü kurutma cihazına aldı. Ürün tamamen kuruyup toz haline gelince de istediği keratini (koruyucu protein) elde etti.

Tutar, atık birsaçtan kozmetik ve medikal sektörü gibi birçok alanda kullanılabilecek keratine dönüşen tozu, kendi belirlediği oranlarda PBS sıvısıyla birleştirdi.

Uygulama sonucunda PBS ile karıştırdığı keratinle hazırlanmış kompozit malzemeyi vücut yaralarının üzerine şırıngayla enjekte eden Tutar, kesikler üzerinde kısa sürede elastik bir yapıya dönüşen, yara bandı ve dikiş görevi yapan madde üretti.

Saç toplamak için kapı kapı kuaför gezdi! Türk kimyagerden tıpta çığır açacak buluş

ACİL SERVİSE EN ÇOK GELEN ŞİKAYETTEN YOLA ÇIKTI

Laboratuvarda çalışmalarını anlatan Tutar, proje fikrinin 2021 yılında ortaya çıktığını ve ilk olarak tırnak yatağı yaralanmalarında çalışma fikrine yoğunlaştıklarını söyledi.

Doktora araştırma bursu kapsamında Los Angeles'taki (UCLA) Kaliforniya Üniversitesi'nde bulunduğu dönemde mesane yaralanmaları üzerine çalıştığını belirten Tutar, "Türkiye'de yaptığımız araştırmalar sonucunda özellikle acil servislere yılda 5 milyona yakın tırnak yatağı yaralanması şikayetiyle hastaların başvurduğunu gördük. Bu anlamda neler yapabiliriz diye detaylı hazırlıklar yaptık ve bir proje oluşturduk. 'Madem biz bunu tırnak yatağında yapacağız, tırnakta ne yoğundur, keratin yoğundur.' diye düşündük. O zaman keratin çalışalım, insanda kullanacağımız için insan saç atıklarıyla bunu yapalım dedik." şeklinde konuştu.

Saç toplamak için kapı kapı kuaför gezdi! Türk kimyagerden tıpta çığır açacak buluş

SAÇTAN 7 AYDA KERATİN ÜRETTİ

Tutar, çeşitli kaynaklardan keratin elde edilebildiğini ancak bu klasik yöntemlerin hiçbirini laboratuvarda gerçekleştiremediklerini anlattı.

Kendi yöntemleri üzerine çalıştıklarını ve 7 ayda saçtan keratin elde etmeye yönelik metot geliştirdiklerini ifade eden Tutar, şunları kaydetti:

"Keratin çok kullanışlı bir ürün. Hayvan tüyleri ya da hayvan atıklarından elde edilen keratin kozmetik alanında sıkça kullanılıyor. Biz de dedik ki zaten sağlık alanında bir şeyler yapmak istiyoruz. O zaman immünolojik etkilerini daha da azaltalım ve saç keratinini bu anlamda kullanalım. Bunun üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sonra elde ettiğimiz keratinle çok çeşitli çalışmalara yöneldik."

VERİMİ EN YÜKSEK KERATİN İNSAN SAÇINDA!

Tutar, çalışmaları sürerken keratinin farklı alanlarda etkili olduğunu gördüklerini belirterek, "İnsan saçı yüzde 65 ila 90 oranında keratin içeriyor. Bu müthiş bir oran. Bizim kendi geliştirdiğimiz metottaysa çok hızlı bir şekilde, verimi yüksek, suda çözünebilir ve düşük molekül ağırlıklı keratin elde ediyoruz. Bu bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bu protein yapının molekül ağırlığını daha düşük yapabildiğimiz için girişimi artırıyoruz. Bu, doku yapıştırıcı çalışmamızda da diğer çalışmalarımızda da bize avantaj sağladı." dedi.

Saç toplamak için kapı kapı kuaför gezdi! Türk kimyagerden tıpta çığır açacak buluş

KANI BİR SÜNGER GİBİ ÇEKECEK

Ürünün yara bandı ve dikişten farkına değinen Tutar, şunları paylaştı:

"Amacımız, cerrahi müdahale gerektiren yaralanmalarda bu ürünü kullanabilmek. Ürünün en büyük özelliği enjekte edilebilir olması, herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan dokuyla entegre olduğunda kendi kendine katılaşma reaksiyonuna girerek jelleşmesi ve katılaşması. İnsan saçından elde ettiğimiz bir ürün olduğu için içeriğinin immünolojik etkileri çok az. Yaptığımız ürün aslında hidrojen bir yapı ve hidrojenlerin su tutma kapasiteleri çok yüksektir. Hidrojen yapıda olduğu için kanı bir sünger gibi içine emiyor."

Dr. Öğretim Üyesi Tutar, yüzde 100 yerli ürünlerin ticarileşmesi için yatırım desteği beklediklerini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tıp tarihinde çığır açacak buluş Türkiye’den çıktı! Bir daha pandemi olmayacak
Tarih, Yapay Zeka ve Tıp'ta zirve: Medipol Üniversitesine rekor tercih
ETİKETLER
#tübitak
#istanbul üniversitesi
#Cerrahi Robot
#Saç Atıklarından Keratin
#Biyoteknoloji
#Mplusheal
#Yara Tedavisi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.