Eğitim
 | Emir Yücel

Tarih, Yapay Zeka ve Tıp'ta zirve: Medipol Üniversitesine rekor tercih

İstanbul Medipol Üniversitesi, bu yıl da YKS şampiyonlarının tercihi oldu. İlk 10’da 5, ilk 100’de ise 28 öğrenci üniversiteyi seçti ve Medipol’ün son 10 yıldır süren başarısı bu yıl da devam etti. Yeni açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Programı, ilk 337 öğrenciden tercih alarak alanında zirveye yerleşti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Tarih Programı ise ilk yılında 10 öğrencisini ilk 191’den kabul ederek öne çıktı. Uluslararası Tıp Fakültesi de öğrencilerini ilk 38’den alarak tıp fakülteleri arasında en üst sıralardaki yerini aldı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 15:13

2016’dan bu yana gelenek değişmedi; şampiyonları bu yıl da Medipol’ü tercih etti. 2025 ’de Türkiye 2’ncisi, 8’incisi, 9’uncusu ve 10’uncusunun da aralarında bulunduğu ilk yüzde yer alan 28 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi’ni seçti. Uluslararası Tıp Fakültesi, öğrencilerini ilk 38’den kabul ederek tıp fakülteleri arasında zirvedeki yerini korudu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yeni açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Programı, ilk 337’den öğrenci alarak alanında öne çıktı.

TÜRKİYE’DEKİ TIP FAKÜLTELERİ ARASINDA BİRİNCİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde yeni açılan Tarih Programı ise ilk yılında 10 öğrencisini ilk 191’den kabul ederek dikkat çekti. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Türkiye’deki tıp fakülteleri arasında birinci olurken; Türkçe Tıp Fakültesi dördüncü, İngilizce Tıp Fakültesi ise altıncı sırada yer aldı. 2025 YKS Şampiyonları Basın Toplantısına İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk’ün yanı sıra fakülte dekanları ve akademik kadro da yer aldı.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN BİRİYİZ!”

İstanbul Medipol Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden itibaren eğitimde ve araştırmada Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olmayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, “Bunu hedeflerken eğitimi ve araştırmayı ayrı değil, birbirlerini destekleyen unsurlar olarak gördük.

Bugün geldiğimiz noktada; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüde, 200’ün üzerinde programla eğitim veriyoruz. 40 binin üzerinde öğrencimiz, 1500’den fazla akademisyenimiz ve 2 bini aşkın idari personelimizle Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biriyiz” dedi.

KARİYER YOLCULUĞUNDA ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Büyümeyi kaliteden ödün vermeden gerçekleştirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Güntürk, “Birçok programımız bağımsız kuruluşlar tarafından akredite edilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle Kurumsal Akreditasyon ile ödüllendirildik. Üniversitemiz dünyanın saygın derecelendirme listelerinde yer alıyor. Bundan sonra da sıralamalarda yükselerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Öğrencilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Pek çok öğrencimiz Amerika, Avrupa ve Japonya’da yüksek ihtisaslarını sürdürüyor. Medipol’ün hedeflerinden biri olan bilim insanı yetiştirme hedefini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizi kariyer yolculuklarında destekliyor, onların yanında oluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

