MEB açık lise sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınavları için geri sayım

Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları için adayların geri sayımı başladı. Kasım ayının sonlarına yaklaşılmasıyla lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihi ve oturum saatlerini gündemlerine aldı.

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturumda uygulanıyor ve her bir oturum için adaylara 100 dakika süre sağlanıyor.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biri ile katılıyor.

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler ise https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilecekler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SAATLERİ NE ZAMAN?

MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;