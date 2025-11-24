İstanbul Eyüpsultan su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 24 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin bazı mahallelerinde bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi) öğlen saat 11.59 sıralarından beri su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisi nedeniyle bölgeye sular verilemiyor.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Eyüpsultan su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. Konuyla ilgili İSKİ resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 24 KASIM?

İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Eyüpsultan ilçesine bağlı olan Nişanca ve Defterdar mahallelerini etkileyen şebeke hattı arızası meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle bölgeye saat 11.59'dan beri sular verilemiyor. İSKİ arızanın tahmini olarak gece saat 00.00'da sona ereceğini ve bölgeye tekrardan suların verileceğini açıkladı. İSKİ tarafından yapılan arıza açıklamasında "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 300 mm çaplı şebeke hattı arızası" ifadesi yer aldı.

İSKİ SU KESİNTİSİ 24 KASIM

İstanbul'un Ataşehir, Beşiktaş, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İlçelere göre kesintiden etkilenen bölgeler ve suların verileceği saatler şöyle:

Ataşehir Su Kesintisi

Ataşehir'in Atatürk, Ferhatpaşa, Esatpaşa, Fetih, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, Mevlana, Mimar Sinan, Yeni Camlıca, Yenişehir, Örnek, İnönü ve İçerenköy mahallelerinde yaşanan su kesintisin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Beşiktaş Su Kesintisi

Beşiktaş'ın Akat Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı yaşanan kesintinin bugün saat 18.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Kağıthane Su Kesintisi

İSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre Kağıthane ilçesinin Emniyetevler, Gürsel, Mehmet Akif Ersoy ve Talat Paşa mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Kesintinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Maltepe Su Kesintisi

Maltepe ilçesinde ise enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Fındıklı Mahallesi'ni etkileyen kesinti saat 18.00'de sona erecek.

Pendik Su Kesintisi

Pendik ilçesine bağlı olan Ertuğrul Gazi, Sülüntepe, Velibaba ve Şeyhli mahallelerini etkileyen su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı su kesintisinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Sarıyer Su Kesintisi

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Sarıyer ilçesinin Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı kesintinin saat 18.00'de sona ermesi ve bölgeye tekrardan suların verilmesi bekleniyor.

Ümraniye Su Kesintisi

Ümraniye ilçesinin Esenşehir Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin ise 18.00'de sona ereceği açıklandı.