Taksi durağına hain saldırı! Bir şoför cinayete kurban gitti

Diyarbakır Bağlar'da öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir taksi şoförü hain saldırıda hayatını kaybetti.

MASKELİ BİRİ ATEŞ AÇTI

Kimliği belirsiz bir şahıs, yüzünü gizleyerek durağa gelip ateş açtı. Kurşunların hedefi olan taksi şoförü Recep Ö., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.