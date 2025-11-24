Emeklilere yeni yıl müjdesi! Büyükşehir belediyesi sosyal destek dağıtıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi genel sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ederken, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak emekliler için de çalışmalar yürütüyor. Bu seferki adımda ise ihtiyaç sahibi emeklilere 2500 TL sosyal destek verilmesi planlanıyor.

YENİ YILDA 2 BİN 500 TL DESTEK

Bugüne kadar Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan, Burskoop aracılığıyla mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği veren belediye yeni yılda da ihtiyaç sahibi emeklilerin yanında olacaklarını belirtti.

Konuya dair açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin hayatına dokunan adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu yıl olduğu gibi yeni yılda da ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 500 lira civarında destek oluyoruz.” İfadelerini kullandı.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa’da ikamet eden ve destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi emeklileri başvurularını 24 Kasım-7 Aralık 2025 tarihleri arasında, belediyenin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için https://e-belediye.bursa.bel.tr/Sosyalyardimbasvurusu/Bukapiemekli.aspx?talepid=778 adresi ziyaret edilebilecek.