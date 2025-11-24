BofA 2026 için altın tahminini güncelledi! İki rakam arasında 39.000 TL fark var

Altın fiyat tahminleri hem yurt içinde hem yurt dışında yapılmaya devam ediyor. 2025 yılının son diliminde artık vatandaşlar 2026'da altının hareketini merak ediyor. Bu çerçevede Bank of America (BofA), altın fiyatları tahminini güncelledi. 2026'da altın almayı ya da elindeki altını satmayı düşünenler, işte yeni seviye beklentilerinin dolar değeri ve Türk lirası karşılıkları!