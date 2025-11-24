BofA 2026 için altın tahminini güncelledi! İki rakam arasında 39.000 TL fark var

Kategoriler
Altın fiyat tahminleri hem yurt içinde hem yurt dışında yapılmaya devam ediyor. 2025 yılının son diliminde artık vatandaşlar 2026'da altının hareketini merak ediyor. Bu çerçevede Bank of America (BofA), altın fiyatları tahminini güncelledi. 2026'da altın almayı ya da elindeki altını satmayı düşünenler, işte yeni seviye beklentilerinin dolar değeri ve Türk lirası karşılıkları!
BofA, altın fiyatlarında yeni yılda rekor bekliyor. Banka altının 2026’da ons başına 5 bin dolara ulaşabileceği öngördü.
Banka, altının 2026’da ortalama 4 bin 538 dolar/ons seviyesinde seyredeceğini tahmin ediyor.
Ons altın halihazırda 4.080 dolar seviyesinde seyrediyor.
İki rakam arasındaki fark 39.000 TL'nin üzerinde.
Banka altının 2025 boyunca rekor seviyelere yükselmesini sağlayan makroekonomik koşulların 2026’da da güçlü biçimde devam edeceğini belirterek fiyatların yeni zirvelere çıkabileceğini öngördü.
BofA, "Önümüzdeki Yıl" raporunda, altının teknik olarak "aşırı alım" bölgesinde olmasına rağmen hala "yetersiz yatırım" gördüğü, bu kombinasyonun yüksek değerlemelere rağmen piyasayı desteklediği ifade edildi.
Michael Widmer liderliğindeki BofA stratejistleri,ABD’nin alışılmışın dışında ekonomik politikalarının altını yukarı taşıyan başlıca faktörler arasında yer aldığını vurguladılar. Bu koşullar sürdüğü sürece, altının 2026’da ons başına 5 bin dolara ulaşabileceği öngördü.
CNBC-e'de yer alan habere göre; Banka, altının 2026’da ortalama 4 bin 538 dolar/ons seviyesinde seyredeceğini tahmin ediyor. Altının ons fiyatı 4 bin 80 dolar civarında hareket ediyor.
Gümüş talebinin gelecek yıl yüzde 11 azalacağı öngörülse de arz açığı nedeniyle fiyatların ortalama 60 dolar/ons seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Platin için 1.825 dolar/ons, palladyum için ise 1.525 dolar/ons ortalama fiyat tahmini yapıldı.