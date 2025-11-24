NOTAM kararı ne anlama geliyor ne demek? THY hangi ülkeye uçuşları durdurdu?

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM duyurdu.

Bu uyarı, Venezuela hava sahasını içine alan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) artan askeri hareketlilik ve kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle tüm sivil havacılık operatörlerini azami dikkat göstermeleri konusunda bilgilendirme amacıyla yapıldı.

Bu kararın hemen ardından, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları da yolcularının ve uçuş ekiplerinin emniyetini sağlamak için İstanbul'dan Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlediği seferleri geçici şekilde iptal etme kararı aldı.

NOTAM KARARI NE ANLAMA GELİR?

NOTAM (Notice to Airmen), uluslararası sivil havacılık dilinde kullanılan, uçuş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek acil ve geçici bilgileri havacılık personeline bildirmek amacıyla kullanılan bir duyuru sistemidir.

NOTAM, pistlerin kapatılması, hava sahası sınırlamaları, askeri tatbikatlar, radyo seyir cihazlarının bozulması veya bir bölgede artan güvenlik tehditleri gibi kritik bilgileri barındırır.