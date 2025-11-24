Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu! Yok böyle bir para, duyanın ağzı açık kaldı

"PAHA BİÇİLEMEZ" DENİLEN YALININ FİYATI BELLİ OLDU

Değeri için “paha biçilemez” denilen yalının satış fiyatı da netleşti. Show TV’nin haberine göre; emlak vergisi 5,5 milyon TL olan Zeki Paşa Yalısı, 10 milyar TL fiyatla yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce de satışa sunulan bu ihtişamlı yapıya o dönem alıcı bulunmamıştı.