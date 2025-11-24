Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu! Yok böyle bir para, duyanın ağzı açık kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Boğazı'ndaki en görkemli yalılardan biri olan Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı'nın satış fiyatı belli oldu. Herkesin hayranlıkla baktığı, çoğu kişinin hayalini süsleyen Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı dudak uçuklattı. İşte 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan ulaşan Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı...
Türkiye’nin en pahalı konutlarından boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı, yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının sembollerinden biri olarak biliniyor. Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir noktada bulunan 130 yıllık taş yapı, etkileyici mimarisiyle öne çıkıyor.
Sultan II. Abdülhamid Han’ın nazırlarından ve “Filinta Mustafa” olarak da bilinen Zeki Paşa için inşa edilen yalı, dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlandı.
Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş sağlanabiliyor. 510 metrekarelik zemine kurulmuş olan yalı, bodrumla birlikte toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.
Kat yüksekliği 3 ila 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5’i boğaz manzaralı 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar yer alıyor.
Değeri için “paha biçilemez” denilen yalının satış fiyatı da netleşti. Show TV’nin haberine göre; emlak vergisi 5,5 milyon TL olan Zeki Paşa Yalısı, 10 milyar TL fiyatla yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce de satışa sunulan bu ihtişamlı yapıya o dönem alıcı bulunmamıştı.