Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu! Yok böyle bir para, duyanın ağzı açık kaldı

Kasım 24, 2025 16:59
1
Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu!

İstanbul Boğazı'ndaki en görkemli yalılardan biri olan Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı'nın satış fiyatı belli oldu. Herkesin hayranlıkla baktığı, çoğu kişinin hayalini süsleyen Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı dudak uçuklattı. İşte 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan ulaşan Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı...

2
Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu!

Türkiye’nin en pahalı konutlarından boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı, yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının sembollerinden biri olarak biliniyor. Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir noktada bulunan 130 yıllık taş yapı, etkileyici mimarisiyle öne çıkıyor.

3
Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu!

MİMARI ALEXANDRE VALLAURY

Sultan II. Abdülhamid Han’ın nazırlarından ve “Filinta Mustafa” olarak da bilinen Zeki Paşa için inşa edilen yalı, dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlandı. 

4
Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu!

Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş sağlanabiliyor. 510 metrekarelik zemine kurulmuş olan yalı, bodrumla birlikte toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. 

 

 

5
Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu!

Kat yüksekliği 3 ila 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5’i boğaz manzaralı 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar yer alıyor.

 

6
Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu!

"PAHA BİÇİLEMEZ" DENİLEN YALININ FİYATI BELLİ OLDU

Değeri için “paha biçilemez” denilen yalının satış fiyatı da netleşti. Show TV’nin haberine göre; emlak vergisi 5,5 milyon TL olan Zeki Paşa Yalısı, 10 milyar TL fiyatla yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce de satışa sunulan bu ihtişamlı yapıya o dönem alıcı bulunmamıştı.

