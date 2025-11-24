Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye’nin güncel nüfusu ne kadar? 1 Ekim itibarıyla yeni nüfus oranı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1 Ekim 2025 tarihli bilgilerinden yola çıkıldığında, ülkenin toplam nüfusu ortaya çıktı. Ülkedeki erkek ve kadın nüfusunun oranları da netleşti.

Türkiye'nin güncel nüfusu ne kadar? 1 Ekim itibarıyla yeni nüfus oranı
Haber Merkezi
GİRİŞ:
24.11.2025
16:43
GÜNCELLEME:
24.11.2025
16:43

İstatistik Kurumu (), üçer aylık periyotlar için hazırlanan dönemlik verilerini duyurdu.

Demografik değişimlerin, özellikle genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artması nedeniyle ekonomik ve toplumsal planlamada yeni politikalar gerektirdiği ifade ediliyor.

Türkiye’nin güncel nüfusu ne kadar? 1 Ekim itibarıyla yeni nüfus oranı

TÜRKİYE’NİN MEVCUT NÜFUSU NE KADAR?

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim aralığında ise 155 bin 800 kişi yükseldi.

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye erişti.

Erkek nüfus 43 milyon 3 bin 770, kadın nüfus ise 42 milyon 976 bin 884 olarak bildirildi.

Türkiye’nin güncel nüfusu ne kadar? 1 Ekim itibarıyla yeni nüfus oranı

GENÇ NÜFUS GERİLİYOR MU?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus, toplam nüfus içindeki pay açısından düşüş eğilimi gösteriyor.

15-19 yaş aralığında 6 milyon 421 bin 68 kişi, 20-24 yaş aralığında ise 6 milyon 291 bin 973 kişi yaşıyor.

Türkiye’nin güncel nüfusu ne kadar? 1 Ekim itibarıyla yeni nüfus oranı

Türkiye'de yaşlı nüfus giderek artıyor. 60-64 yaş grubunda 4 milyon 316 bin 699 kişi, 65-69 yaş grubunda 3 milyon 437 bin 745 kişi bulunuyor.

En ileri yaş grubu olan 90+'da ise nüfus 246 bin 847 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, bu tablonun Türkiye'nin uzun vadeli iş gücü yapısını ve genç nüfus oranını etkileyeceğini dile getiriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Genç nüfus oranındaki düşüş ülkeyi nasıl etkileyebilir?
Uzmanlara göre bu gerileme, ilerleyen yıllarda iş gücü yapısında daralma ve üretken nüfus oranında zayıflama yaratabilir.
ETİKETLER
#Türkiye
#tüik
#nüfus
#Demografik Durgunluk
#Yaşlı Nüfusu
#Genç Nüfusu
#Aktüel
