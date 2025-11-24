Malatya'da şoke eden ölüm! 12 yaşındaki Sude kalp krizi geçirdi

Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİ YARDIMCISI BİLGİ ALDI

Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.