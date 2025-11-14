Batman'da feci kaza: Park halindeki tıra çarptılar iki küçük kardeş can verdi

Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki tıra çarptıktan sonra savrularak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

KOPAN UZUV ARANARAK BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, araç içindeki dehşet verici manzarayla karşılaştı. Kazanın şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzvu, ekipler ve vatandaşların uzun süren aramaları sonucu bulundu.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan sürücü baba Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Direk'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren iki küçük kardeşin cansız bedenleri ise Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.