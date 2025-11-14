Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Batman'da feci kaza: Park halindeki tıra çarptılar iki küçük kardeş can verdi

Batman’da, emniyet şeridinde park halinde duran bir tıra arkadan çarpan otomobil yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi. Korkunç kazada, otomobilde bulunan 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli iki kardeş hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baba Vedat Direk’in ise hayati tehlikesi sürüyor.

Batman'da feci kaza: Park halindeki tıra çarptılar iki küçük kardeş can verdi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
00:50
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
00:50

Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki tıra çarptıktan sonra savrularak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da feci kaza: Park halindeki tıra çarptılar iki küçük kardeş can verdi

KOPAN UZUV ARANARAK BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, araç içindeki dehşet verici manzarayla karşılaştı. Kazanın şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzvu, ekipler ve vatandaşların uzun süren aramaları sonucu bulundu.

Batman'da feci kaza: Park halindeki tıra çarptılar iki küçük kardeş can verdi

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan sürücü baba Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Direk'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Batman'da feci kaza: Park halindeki tıra çarptılar iki küçük kardeş can verdi

Kazada yaşamını yitiren iki küçük kardeşin cansız bedenleri ise Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

