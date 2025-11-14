Menü Kapat
Hava Durumu
Dünya
Filistin'den İsrail'e uyarı: İsrail'in sınır kapısını kapatması ekonomiyi çöküşe sürüklüyor

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı 18 Eylül'den bu yana ticarete kapalı tutması konusunda uluslararası toplumu uyardı. Bakanlık, kapının kapalı kalmasının Filistin ticaretini durma noktasına getirdiğini ve ekonominin çöküş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Filistin'den İsrail'e uyarı: İsrail'in sınır kapısını kapatması ekonomiyi çöküşe sürüklüyor
AA
14.11.2025
14.11.2025
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023 öncesinde her gün 550'den fazla tırın geçiş yaptığı bu kapının kapatılmasının yıkıcı sonuçlarına dikkat çekildi: Sezonun zirvesinde hurma, sebze ve meyve ihracatı aksadı. Filistinli çiftçiler ve fabrikalar için önemli kayıplar oluştu. Yerel pazara temel mal ve hammadde akışı engellendi.

Filistin'den İsrail'e uyarı: İsrail'in sınır kapısını kapatması ekonomiyi çöküşe sürüklüyor

Açıklamada, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 7 Ekim 2023 öncesi 13-15 milyar dolar aralığından, bu yıl 10 milyar dolar civarına gerilediği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Tel Aviv yönetimi tarafından "Allenby Köprüsü", Ürdün tarafından ise "Kral Hüseyin Köprüsü" olarak adlandırılan kapı, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün üzerinden dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyor.

hükümeti, sınırın acilen açılması ve ticaretin serbest dolaşımı için Arap ortakları ve dost ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada uluslararası topluma, "ticari hareketin serbestliğini garanti altına almak ve Filistin ekonomisini çöküşten korumak için hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısı yapıldı.

