14°
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'tan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a 'Netanyahu' mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılanmaması için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup gönderdi. Trump, Netanyahu hakkındaki davaların 'siyasi ve haksız' olduğunu iddia etti.

Trump'tan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a 'Netanyahu' mektubu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
15:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
15:01

ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a için mektup gönderdi. İsrail basını, bu mektubu yayımladı.

Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürdü. Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.

Trump'tan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a 'Netanyahu' mektubu

TRUMP RESMİ TALEPTE BULUNMALI!

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı. Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulandı.

TRUMP MECLİSTE DE DİLE GETİRMİŞTİ

Trump, geçen ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Herzog'a dönerek Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog ise Trump'ın Meclisteki konuşmasında bu talebe sessiz kalmayı tercih etmişti.

Trump'tan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a 'Netanyahu' mektubu

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları uzun yıllardır sürüyor.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

#donald trump
#İsrail
#binyamin netanyahu
#İsrail başbakanı
#Yolsuzluk Davaları
#Affetme
#İsrail Cumhurbaşkanı
#Dünya
