Diyarbakır'da husumet 1 cana mal oldu! Nedeni ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi. Tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), ilçeye bağlı Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.