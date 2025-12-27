Diyarbakır'da husumet 1 cana mal oldu! Nedeni ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi. Tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), ilçeye bağlı Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.