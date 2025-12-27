Menü Kapat
Hava Durumu
Palm yağıyla ilgili alarma geçildi! Böbrek hasarı ve kanser riski tespit edildi

Özellikle çocukların yediği abur cuburlar, hazır yiyecekler hatta kozmetik malzemelerin bile içerisine katılan palm yağlarının içindeki bazı maddelerin damar yağlanmasından, böbrek hasarına hatta kansere varabilen hastalıklara yol açıldığı tespit edildi. Yurt dışından ithal olarak ülkemize getirilen bu yağların zararlı olan türlerine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Palm yağıyla ilgili alarma geçildi! Böbrek hasarı ve kanser riski tespit edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
23:06
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
23:31

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), sağlığa zararlı etkileri bilimsel araştırmalarla desteklenen palm yağlarıyla ilgili denetim sürecini başlattı. Özellikle bu yağların bazı türlerinin ülkeye girişinin engellenebilmesi için analiz edilmesi kararlaştırıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 5 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi (TGK) Bulaşanlar Yönetmeliği'yle, palm yağı dahil olmak üzere bitkisel sıvı ve katı yağlarda oluşabilen işleme bulaşanları için yasal sınırların belirlendiği hatırlatıldı.

Palm yağıyla ilgili alarma geçildi! Böbrek hasarı ve kanser riski tespit edildi

31 ARALIK'TA SÜREÇ DOLUYOR

Bu kapsamda, "3-monokloropropandiol" (3-MCPD) ve "glisidil yağ asidi esterleri" (glisidol) için maksimum limitlerin tanımlandığı belirtilen açıklamada, belirlenen bu limitlere sektörün uyum sağlayabilmesi amacıyla öngörülen 2 yıllık geçiş süresinin 31 Aralık'ta dolacağı ve bu limitlerin zorunlu olarak uygulanacağı ifade edildi.

Palm yağıyla ilgili alarma geçildi! Böbrek hasarı ve kanser riski tespit edildi

MEVZUATA AYKIRI OLANLAR ÜLKEYE GİREMEYECEK

Açıklamada, yeni denetim sürecine ilişkin şunlar kaydedildi:

"1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, Bitkisel Gıda ve Yem ile Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı kapsamında yürütülen ithalat resmi kontrollerinde, menşe ülkesine bakılmaksızın palm yağı ve fraksiyonlarından (palm olein, palm kernel stearin gibi) 3-MCPD ve glisidol analizleri için her parti üründen (yüzde 100) numune alınacaktır. Yapılacak analizler, TGK Bulaşanlar Yönetmeliği'nde yer alan maksimum limitlere göre değerlendirilecek olup, mevzuata aykırı ürünlerin ithalatına izin verilmeyecektir."

Palm yağıyla ilgili alarma geçildi! Böbrek hasarı ve kanser riski tespit edildi

3-MCPD ve glisidol maddesinin tüketiminde ileride böbrek hasarı ve kanser gibi sorunlara yol açabileceği araştırmalarla desteklenmişti.

