Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kar fena bastırdı, İstanbul yönünde ağır araçların geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Türkiye'nin en yoğun şehirler arası geçiş hatlarından biri olan otoyolda kar yağışı şimdiden 20 santimetreyi buldu. istanbul yönüne geçişlerde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kar fena bastırdı, İstanbul yönünde ağır araçların geçişine izin verilmiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 22:06

Yurt genelinde havaların soğumasıyla beraber kar yağışı yoğun bir biçimde görülmeye başlandı. En yoğun rotalardan biri olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu bölgesinde ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi.

Kar fena bastırdı, İstanbul yönünde ağır araçların geçişine izin verilmiyor

TIR, KAMYON VE TANKERLER ULAŞIMI TIKIYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İSTANBUL YÖNÜ GEÇİŞLERİNE KISITLAMA

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkinde uygulama yaptı. Uygulamada tanker, kamyon ve tırların yolun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönüne geçişlerine müsaade edilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezindeki araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Kar fena bastırdı, İstanbul yönünde ağır araçların geçişine izin verilmiyor

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri, yolun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden araçlarında takoz ve çekme hatalı bulundurmalarını, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin yola çıkamamalarını istedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beklenen kar yağışı geliyor, 20 santimi aşacak! Meteoroloji tek tek illeri saydı, bakanlık uyardı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.