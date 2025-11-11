Menü Kapat
19°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail-İran arasında yeniden savaş mı çıkacak? İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklamalar

İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail basınına yaptığı adeta itiraflarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi boyunca İran'da rejimi devirmeyi planladıklarını söyledi. Bir başka yetkili ise çatışmaların başlaması durumunda 'çok sert karşılık' vereceklerini ifade etti.

İsrail-İran arasında yeniden savaş mı çıkacak? İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklamalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 17:22

'de kimliğini paylaşmak istemeyen bir üst düzey yetkili, İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 'ın füze stoklarını yenilemeye başladığına dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen yetkili, 12 günlük savaşta Tahran'ın füze stoklarının çoğunu erittiklerini ifade etti.

İsrail-İran arasında yeniden savaş mı çıkacak? İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklamalar

''REJİMİ DEVİRMEYİ PLANLIYORUZ''

İsrailli üst düzey yetkilinin açıklamaları arasında en dikkat çeken ise Başkanı 'ın görev süresinin son bulmadan İran rejimini devirmeyi planladıklarını söylemesi oldu.

İsrailli medya kuruluşu Kanal 13'e konuşan bir başka yetkili ise İran'la çatışmaların tekrar başlaması halinde "çok daha sert bir cevap verileceğini" söyledi.

İsrail-İran arasında yeniden savaş mı çıkacak? İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklamalar

''İSRAİL BU İŞİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR''

Yetkililerin bu açıklamaları, geçtiğimiz günlerde ABD basınından New York Times'ın iki ülke arasında çatışmaların yeniden patlak vermesinin kaçınılmaz olduğunu öne sürmesinin ardından geldi.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'ndan Ali Vaez ise ''İsrail bu işin henüz bitmediğini düşünüyor ve çatışmayı yeniden başlatmamak için bir nedeni yok. Dolayısıyla İran bir sonraki tur için hazırlıklarını iki katına çıkarıyor.'' dedi.

İsrail-İran arasında yeniden savaş mı çıkacak? İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklamalar

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'daki saldırısıyla başlayan çatışmalarda İran vakit kaybetmeden misilleme yapmıştı. ABD de devreye girerek İran'daki İsfahan, Fordo ve Natanz tesislerine 22 Haziran'da hava saldırısı düzenlemiş, operasyonda 14 "sığınak delici" GBU-57 bombası kullanılmıştı.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Amerikan ordusunun Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı. Operasyonda Tahran'ın önceden Washington'a haber verdiği ve hiçbir can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

İsrail-İran arasında yeniden savaş mı çıkacak? İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklamalar

Washington operasyonun ardından 24 Haziran'da taraflar arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Saldırılarda İran, İsrail'e 500 balistik füze ve binden fazla drone göndermişti. İsrail'de 32 kişi yaşamını kaybetmiş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı. İran'da ise binden fazla kişi ölmüş, 4 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

İsrail ve ABD, İran'ın uranyum zenginleştirerek elde etmeye çalıştığını savunurken Tahran iddiaları reddediyor.

